Sportoase Schiervelde behoudt lage prijzen ondanks gestegen kosten, wel tijdelijke aanpassing openingsuren recreatiebad

Met een weldoordacht plan zorgt Sportoase ervoor dat de prijzen van tickets en abonnementen voor gebruikers van Sportoase Schiervelde niet stijgen. Tegelijk wordt de uitbater van het zwem- en sportcomplex geconfronteerd met uitzonderlijk gestegen energiekosten en personeelsuitgaven. Om dit niet te hoeven doorrekenen werd beslist om het recreatiebad op weekdagen minder vroeg te openen, tijdens weekends en vakantiedagen blijven de openingsuren behouden.

Concreet zal vanaf maandag 9 januari het recreatiebad op vier van de vijf weekdagen openen van 16 tot 21 uur en op woensdag van 13 tot 21 uur, tijdens de weekends blijft het recreatiegedeelte beschikbaar van 8 tot 18 uur en op vakantiedagen van 8 tot 22 uur.

“Meer dan 90 procent van onze bezoekers gebruikt het recreatiebad in de latere namiddag, ’s avonds, op woensdagen en weekenddagen. Door de huidige extreme kostenstijgingen worden we gedwongen om pragmatische en kostenbewuste keuzes te maken zodat we enerzijds het school-, club- en baantjeszwemmen onverminderd kunnen blijven aanbieden en anderzijds geen extreme kosten moeten doorrekenen”, legt Michaël Schouwaerts, Algemeen Directeur van Groep Sportoase uit.

Tijdelijke maatregel

“De energie- en personeelskost zijn twee van onze drie grootste kosten en in de huidige uitzonderlijke omstandigheden hebben we die keuze gemaakt die alles beschikbaar houdt op een betaalbare manier. Ons uitgebreid plan van aanpak is erop gericht om alle activiteiten en dienstverlening blijvend aan te bieden op dagelijkse basis. Het gaat om een tijdelijke maatregel die we op korte termijn opvolgen en driemaandelijks evalueren. Wanneer de energiemarkt opnieuw stabiliseert, kunnen we het aanbod opnieuw verbreden.”

Bij Sportoase is men zich bewust van de maatschappelijke rol die haar sport- en zweminfrastructuur heeft. Met uitzondering van de aanpassing in openingsuren voor het recreatiebad blijft daarom de beschikbaarheid van de andere activiteiten zoals instructiebad, sportbad, school- en clubzwemmen, de zwemschool en de fitness onveranderd en dus geopend tussen 8 en 22 uur gedurende week en van 8 tot 18 uur in het weekend.

Uitzonderingen

In heel specifieke omstandigheden zoals voor scholen, groepen of tijdens uitzonderlijke momenten zoals lokale studiedagen kan op afspraak bekeken worden om het recreatiezwembad ook op andere momenten te openen. De maatregelen die Sportoase neemt, zijn ruimer dan enkel de tijdelijke aanpassing voor het recreatiebad. Zo neemt de groep ook structurele initiatieven naar energieverbruik, duurzame eigen energieopwekking en wordt er verder onderhandeld met energieleveranciers in functie van de optimalisatie van de energietarieven.