De sportieve inzet van de kinderen uit de lagere scholen uit Ardooie tijdens de grote vakantie zit erop.

Het was een mix-vakantiekamp in de gemeentelijke sporthal. Maar daar bleef het niet bij. Per leeftijdsgroep kregen ze een uitstap aangeboden.

Twee groepen speelden minigolf in De Gavers in Harelbeke en twee groepen gingen sporten in Izegem.