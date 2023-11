Sporten zonder drempels

Elke maandag en woensdag kan er drempelloos worden gesport in Anzegem bij ‘Fitcamp Anzegem’. Achter dit initiatief zitten Edith Callens en haar schoonzus Stephanie Delahaye. Toen de coronaregels het weer toelieten, hebben ze in mei 2021 dit project opgestart. Inmiddels gaat een tiental leden de uitdaging wekelijks aan.

Het was Edith die ermee begon: sportuurtjes onder de noemer drempelloos sporten. Daarmee heten ze echt iedereen die nood heeft aan beweging welkom. Haar schoonzus Stephanie was onmiddellijk grote fan en niet veel later was ze samen met Edith een van de lesgeefsters.

Babbelbeweging

“We vonden het heel belangrijk om een sportieve omgeving te creëren die voor iedereen toegankelijk was. Dus bij ons is iedereen die nood heeft aan beweging meer dan welkom”, vertelt Edith.

Je bent sportief bezig, maar kan tegelijkertijd ook een babbeltje slaan of nieuwe mensen leren kennen. Je zou het ‘babbelbeweging’ kunnen noemen, want ook het sociale aspect is minstens even belangrijk.

Binnen en buiten

Het sporten gebeurt zoveel mogelijk buiten, meer bepaald op de speelplaats van de Vincentiusschool. Maar met de koude dagen hebben Edith en Stephanie beslist om op maandag de sportlessen binnen te geven. “Onder de leden zijn de meningen verdeeld. De ene groep sport liefst buiten, de andere liever binnen. Daarom hebben we beslist om op maandag in de Anzegemse sporthal te sporten. Op woensdag nemen we gewoon weer onze vertrouwde plek buiten in”, stelt Stephanie.

Geen abonnement

Het aantal leden dat wekelijks aanwezig is, schommelt telkens tussen de vijf à twintig. Uitsluitend vrouwen. Mannen komen voorlopig niet naar de sportlessen, alhoewel ze meer dan welkom zijn om eens te proberen. De kostprijs voor de sportlessen bedraagt 60 euro voor tien beurten.

De keuze voor een tienbeurtenkaart en geen abonnement is bewust. “Met een tienbeurtenkaart verlies je dus geen beurt als je onverwachts er eens niet zou geraken. Zo is iedereen vrij om te kiezen of hij al dan niet langskomt.”