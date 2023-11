Heel wat kinderen genoten van een spookachtige dag in het Hofland. Ze werden er getrakteerd op een gevarieerd aanbod met springkastelen, glittertattoo’s, workshops, een kinderfuif en lekkernijen. Het gemeentebestuur zorgde voor de organisatie en was tevreden want er werd een behoorlijke opkomst genoteerd. Het gure weer was een spookachtige meevaller want buiten was er niets te beleven. Zelfs de heksen vlogen niet uit en genoten in het Hofland van de drankjes die ze zelf brouwden. (foto JM)