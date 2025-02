SpellenFest in Vives opnieuw groot succes

Na het succes van vorig jaar vond op zondag 16 februari een tweede editie van SpellenFest plaats in Hogeschool Vives. Het werd opnieuw een hoogdag voor honderden jonge en minder jonge spellenliefhebbers. Liefst 45 speluitgevers kwamen hun nieuwste spellen demonstreren. Zes foodtrucks zorgden ervoor dat de honger gestild kon worden en er waren ook heel wat randactiviteiten. Voor de kinderen werden er door verschillende uitgevers heel wat kinderspellen voorgesteld. Ook dit jaar waren vijf sprekers uitgenodigd die een workshop of lezing gaven over hoe spellen ontwikkeld en in de markt gezet worden. Voor het eerst was een ruimte voorzien waar expertspellen gespeeld konden worden en ook de finale van de prototypewedstrijd ‘De Gouden Dobbelsteen’ vond er plaats. Tijdens deze finale kregen 7 ontwerpers de kans om hun prototype aan een vakjury voor te stellen. (PDC/foto PDC)