Spellenclub met Carcassonne-tornooi

Op zondag 21 augustus is er van 14 tot 17 uur de Carcassonne-Cup in de grote cafetaria van het OC in Marke.

“Voor de vierde keer pakken we uit met een gratis tornooi waarop het spel ‘Carcassonne’ gespeeld wordt. Het is een inloopspelletje dat veel mensen wel kennen”, aldus voorzitter Dries Doornaert uit Wevelgem. Iedereen die kan Carcassonne spelen – dus volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar – is welkom. Inschrijven kan via info@marcassonne.be. Er worden 16 deelnemers toegelaten die drie rondes spelen. De winnaars en de verliezers spelen tegen elkaar.

De winnaar krijgt een trofee die gemaakt werd door Olivier Demortier.

Spellenavonden

Elke eerste vrijdag van de maand – uitgezonderd in juli en augustus – is er om 19 uur een spellenavond van de spellenclub Marcassonne uit Marke. De spellenavond vindt telkens plaats in een van de cafetaria’s van het OC Marke.

“Wij hebben in onze club veel spellen die niemand kent. We kiezen op vrijdagavond voor de ‘gewone bijzondere gezelschapsspellen. Er is meer op de markt dan de ‘gewone’ spelletjes. Spellen zoals Cluedo, Monopoly, Stratego en War Games spelen we niet. Zowel volwassenen als jongeren zijn welkom.”

“Soms komen er gezinnen die eens kiezen voor een gsm-loze avond. De spellenavond is ook de ideale gelegenheid om een spel te leren kennen. We hadden ook al ouders die een spel kwamen leren kennen voordat ze het aankochten om als geschenk te geven of om mee te nemen op reis.”

Gezellig samenzijn

De club Marcassonne is erkend door stad Kortrijk. “Iedereen komt wanneer die zin heeft. We hebben ook mensen die er altijd zijn. Meestal zijn we met zo’n 20 personen. Voor wie alleen komt zorgen we dat er bij een tafel kan aangesloten worden.”

De beschikbare spellen staan genummerd op https://www.marcassonne.be/pages/index.php “We hebben er een 300-tal. Ook leden komen met spelletjes af. Indien je vooraf weet welk spel je wilt spelen, kan je dit vooraf reserveren.” De spellenclub wordt soms ook geraadpleegd om op een avond spelletjes uit te leggen bij bepaalde verenigingen. “Het is een leuke manier om eens buiten te komen in plaats van een avond voor de televisie te zitten!” (EDB)