Speelpunt houdt elke week een afterschoolparty

Het indoor speelplein Speelpunt in Zwevegem wil het succes van de verjaardagsfeestjes uitbreiden met elke vrijdagavond een afterschoolparty voor kinderen. Daarbij worden ook de ouders niet vergeten.

In het voormalig zwembad werd een binnenspeeltuin gemaakt waar kinderen zich op allerlei attracties kunnen amuseren. In Speelpunt vieren heel wat kinderen er samen met vrienden hun verjaardag. Sinds de opstart van Speelpunt in 2018 werden er al meer dan 6.000 jarigen gevierd.

Omdat de verjaardagsfeestjes zo gesmaakt worden, start men nu ook met een zogenaamde afterschoolparty. Elke vrijdag na school zijn er extra leuke activiteiten met o.a. kindergrime, schattenzoektocht of dansen met DJ Lemmie.

Een afterschoolpartyticket bevat niet alleen toegang tot de attracties en activiteiten in Speelpunt, maar ook een overheerlijk kindermenu naar keuze met gratis drankje en waterijsje. Een ticket voor deze all-in feestformule kost 19,50 euro.

Ook voor volwassenen

“Een tijdje geleden zijn we gestart met Lemmies ontbijtbuffet op zondag. Zowel ouders als kinderen genieten enorm van deze quality time samen”, vertelt Jasper Soubry, coördinator van Speelpunt. “Daarom willen we ook aan het begin van het weekend extra animatie voorzien om gezinnen de kans te geven het weekend samen met vrienden en familie met een feestje te starten. De binnenspeeltuin zal daarom op vrijdag ook langer geopend zijn.”

Maar ook de ouders worden blijkbaar niet vergeten. “Tijdens de party is er een dubbele happy hour. Niet één maar twee uur lang, vanaf 17 tot 19 uur zijn alle dranken één betalen en één gratis. De inkom is bovendien gratis voor volwassenen vanaf 16 jaar”, aldus nog Jasper Soubry. (GVZ)