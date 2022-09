Sophie Decoutere al kwarteeuw het gezicht van So-Fit: “We hebben mensen die hier al 25 jaar bij ons thuis zijn”

Sophie Decoutere is 50 jaar geworden en al precies de helft van haar leven is ze het gezicht van So-Fit. Ze krijgt ook de volle steun van haar man Olivier, die ondertussen ook al enkele jaren lessen geeft. Na de moeilijke coronaperiode ziet Sophie alles weer positief tegemoet.

De eerste 20 jaar van So-Fit werkten jullie vanuit de Roeselaarsestraat. Hoe zijn jullie daar terecht gekomen?

“We gingen toen wel eens vaker uit in Bel Epok, het danscafé dat iets verderop in de straat gelegen was en we zagen de hangar die te koop was. Vroeger moet de boksclub daar nog getraind hebben, maar wij zagen meteen het potentieel. We moesten natuurlijk wat verbouwen en onder meer ook een muur ingooien, maar uiteindelijk konden we er 25 jaar geleden van start.”

Aanvankelijk deed je dat nog niet fulltime.

“Ik combineerde dat met mijn job in het ziekenhuis. Olivier – die nu overigens ook nog altijd een fulltime job heeft, maar ook trainingen geeft – ondersteunde me toen al. Vooral met de boekhouding en later ook de website. Toen ik hem vroeg of hij het zag zitten om samen met mij deze zaak te starten, ging hij volmondig akkoord. Maar in die tijd hadden we nog geen kinderen. Toen die er wel gekomen zijn, heb ik mijn andere job opgegeven en kon ik me – naast mijn gezin – ook volledig toeleggen op So-Fit.”

“Het sociale aspect binnen So-Fit is altijd al belangrijk geweest”

De eerste twee letters van de naam verwijzen allicht naar je voornaam?

“Dat denken veel mensen, maar eigenlijk is dat niet zo. We waren destijds aan brainstormen en we hadden enkele voorstellen. Uiteindelijk werd het So-Fit, meer als verwijzing naar Zo Fit. Maar de S kan ook staan voor Sophie en de O voor Olivier.”

Ondertussen klinkt de naam bij iedere Izegemnaar bekend in de oren, maar hetgeen jullie doen heeft in een kwarteeuw allicht heel veranderingen ondergaan.

“Dat klopt. In de beginjaren had je meer algemene lessen met aerobic, stepaerobic, BBB,… In de loop van de jaren is het aanbod fors uitgebreid en ook meer specifiek geworden. Wie graag fietst, kan aan spinning doen, wie graag bokst, kan boksles volgen, voor wie zijn conditie op peil wil brengen, zijn er aparte lessen… Ook in de sport- en danswereld zijn er heel wat trends. Die volgen wij al sinds onze start op de voet en dat betekent tot op vandaag nog dat we vaak bijscholingen volgen.”

Jullie werken ook met lesgevers?

“Dat is ook nodig. Per week bieden we 41 uren sport aan, dat kun je uiteraard niet in je eentje. We zijn ook iedere dag van de week open. Op zondagvoormiddag is er bijvoorbeeld spinningles, die wordt door Olivier gegeven. Op zondag blijf ik boven (lacht). Samen werken lukt bij ons na al die jaren nog perfect en we hebben ook nog vier extra krachten die mee instaan voor diverse trainingen en lessen.”

Welk publiek vindt zijn weg naar de Hondenkensmolenstraat?

“Dat is erg divers. We zijn ook gaan inzetten op de senioren, waar we in totaal ook al vijf uur les voor geven. Die zijn overdag, de rest is meer ’s avonds, op woensdagnamiddag en zaterdag. De jongste kinderen zijn drie jaar en vanaf dan is er voor elk wat wils. We hebben ook een speciale oefensessie voor mensen die revalideren van kanker en ook bedrijven kunnen hier terecht. Iedere schoolvakantie hebben we ook onze sportkampen en die zijn tot in puntjes uitgewerkt.”

Vijf jaar geleden besloten jullie te verhuizen.

“We hebben eerst nog drie jaar boven de E5-mode onze uitvalsbasis gehad, alvorens we hier konden starten. De zoektocht naar een stuk grond waar we onze droom konden realiseren was niet simpel, ook al omdat we voldoende parking moesten kunnen voorzien en zodoende dus extra grond nodig hadden. Ik ben eigenlijk een stadsmens, maar nu we hier wonen en misschien ook wel omdat ik iets ouder word kan ik meer genieten van de natuur rondom ons. En de mensen hebben ook vlug de weg naar hier gevonden, velen komen ook met de fiets. Het is goed dat we deze stap gezet hebben.”

Maar net toen jullie openden, was daar… corona.

“In het begin besef je dat niet, je denkt het wel te zullen rooien met de steunmaatregelen die je van de overheid krijgt. Je hoopt ook dat het maar even gaat duren, maar uiteindelijk sleepte het lang aan. En toen we weer open mochten, waren er de maatregelen en durfden de mensen niet te komen. Het was een harde tijd, die diep heeft ingehakt, maar we kijken de toekomst weer hoopvol tegemoet. Nu zitten we ongeveer op 80 procent van de capaciteit. Maar in september komen de inschrijvingen volop op gang, dus dat zal wel nog wat de hoogte in gaan.”

Zitten er nieuwe lessen in het aanbod?

“Recent doen we hier ook aan Pound, een soort drumfitness. Met de drumsticks sla je op je matje, maar je gaat daarbij verschillende houdingen aannemen waardoor je tot een work-out komt. We hebben ook krachttraining met fitnesshalters, iets waar we ook een mannelijk publiek mee willen aanspreken. We bieden hier veel groepslessen aan, maar werken ook in kleinere groepen of doen aan personal training. Maar het sociale aspect binnen So-Fit is altijd al heel belangrijk geweest. Dat verklaart misschien ook dat er al mensen zijn die al 25 jaar lang bij ons komen sporten en dansen.”

Jullie komen ook vaak naar buiten. Vroeger zelfs voor eigen deur tijdens de Batjes.

“Dat kan nu niet meer natuurlijk, maar we krijgen tijdens de Batjes het feestpodium van David Stekelorum ter beschikking. We geven nu ook jaarlijks een show in De Leest, iets waar vooral de kinderen naar uitkijken. En straks zal ik op Urban Move ook de opwarming mogen geven.”

Doen jullie iets speciaal voor de 25ste verjaardag?

“In de week van 12 tot 18 september bieden we een gratis proefles aan. Niet enkel voor wie hier nog nooit kwam, ook de vaste mensen met een beurtenkaart kunnen een gratis sessie bijwonen.”

Zit de opvolging er aan te komen?

“We forceren niks, ze mogen uiteraard zelf hun weg zoeken. Maar Camille studeert nu voedings- en dieetkunde en Rachel zit op de sportschool in Kortrijk. Dus wie weet…”

Wie is Sophie Decoutere?