Smullen van binnen- en buitenlandse kazen tijdens 13de Kaasmarkt

De Brugse Kaasmarkt is op zondag 3 september aan de 13de editie toe. Het gebeuren startte ooit in het Visartpark in Christus Koning en verhuisde later naar het Zand waar het een pak meer volk lokt.

Vlaams Minister Benjamin Dalle zal op 3 september de Kaasmarkt officieel openen. Op die markt vind je 60 standjes met tal van verschillende kazen uit binnen- en buitenland. De Paters Karmelieten zullen er hun nieuwste kaas voorstellen.

Verder is er een kleurwedstrijd voor de kinderen. Die kunnen de tekening online vinden op de website van de Brugse Kaasmarkt en er mooie prijzen mee winnen. Een champagnebar van Résidence Pierre, een accordeonist die het event komt opluisteren en het blaaskapellenfestival van Vlamo maken het event compleet.

Kaasambassadeur

Wat dit laatste betreft, zullen vier blaaskapellen spelen. Het gaat om de Tieltse Blaaskapelle, Blaasorkest Alpenroos uit Ingelmunster, Die Original Dorfsmusikanten uit Pittem en de Brechtse Blaaskapel Hummel Bummel.

Jaarlijks wordt er ook een kaasambassadeur aangesteld die zorgt voor de promotie van de Brugse kazen in zijn keuken. Die titel is dit jaar voor chef Pieter-Jan van Bistro Rombauw uit de Moerkerkesteenweg in Sint-Kruis. De organisatoren zochten ook weer naar een goed doel waaraan ze de opbrengsten willen schenken en die keuze viel op de vzw Integraal die kansen biedt aan kansarme kinderen, jongeren en volwassenen.