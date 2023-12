Smakelijke Wintersneukeltocht

Op 17 december organiseert de sportraad in samenwerking met de cultuurdienst en Pasar de Wintersneukeltocht over 5 km. De winterwandeling start om 16 uur aan Den Tap in de Pastoor De Beirstraat. Langs het traject krijgen de wandelaars smakelijke verrassingen. Het wordt een sfeervolle wandeling. Breng zeker een zaklantaarn mee om voor nog wat extra sfeer te zorgen. Iedereen kan meewandelen, van jong tot minder jong. Buggy’s kunnen gerust mee op het parcours. Na de wandeling is er kinderanimatie en volgt een muzikaal optreden. Er staat ook een oliebollenkraam. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen 4 euro, de anderen 6 euro. Inschrijven kan vanaf 15 uur in Den Tap. (IB)

Info: 051 30 60 39.