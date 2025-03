Slagerij Decock-Taveirne neemt sinds 2017 deel aan Veldegem Carnaval: “Mensen vliegen me om de nek voor een droogworst”

De 61ste carnavalsstoet van de Orde van de Stropers pakt op zondag 16 maart uit met vijf Veldegemse praalwagens. Dat is eentje meer dan gewoonlijk. “We mogen dit jaar een nieuwe deelnemer verwelkomen. De Landelijke Gilde neemt voor het eerst deel als groep aan onze stoet”, aldus voorzitter Roland Vandenbon.

Zondag 16 maart vindt Veldegem Carnaval plaats. Aan de stoet op deze hoogdag nemen ook vijf Veldegemse verenigingen deel. De organiserende Orde van de Stropers, Sportavrienden, Harmonie Kunst Na Arbeid, Slagerij Decock-Taveirne en de Landelijke Gilde. “Het is de eerste keer dat de Landelijke Gilde van Veldegem deelneemt aan onze stoet. De inschrijvingen waren eigenlijk al beëindigd en de stoet was volzet, maar een extra vereniging uit Veldegem die wil deelnemen aan onze stoet? Dat kúnnen we echt niet weigeren”, begint Roland Vandenbon, voorzitter van de Orde van de Stropers.

“Aan de stoet zullen 37 praalwagens en groepen deelnemen. We beginnen er aan om 14 uur. Iedereen is welkom op ons carnavalsfeest. Het ziet er alvast veelbelovend uit, de weergoden zouden ons normaal gezien gunstig gezind moeten zijn.”

Beenhouwer Jeroen Decock van Slagerij Decock in de Koning Albertstraat nam voor de eerste keer deel aan de stoet in 2017. “We waren hier toen net enkele maanden onze beenhouwerij begonnen, dus het leek mij wel een goed idee om met een praalwagen en groep deel te nemen aan de carnavalsstoet. Tot de coronacrisis heb ik zelf een wagen gebouwd. Na de coronacrisis heb ik de krachten gebundeld met Frederik Taveirne uit Veldegem. Frederik maakt sindsdien jaarlijks de kar en hij heeft er ook dit jaar weer een pareltje van gemaakt samen met Kevin Devogelaere en zijn vriendin Stefanie, Emano Missinne en Stefanie Taveirne. Een dankjewel ook aan alle vrijwilligers die ons op de een of andere manier bijstaan. Ik wil hier zeker niemand vergeten. Onze deelname is de prestatie van een team, maar ook mede een verdienste van de sponsors”, benadrukt Jeroen.

Kiekenkot

Slagerij Decock-Taveirne nam de voorbije weken ook al deel aan de carnavalsstoeten in Zwevezele, Maldegem en Torhout. “Het carnaval in Veldegem is ons jaarlijkse hoogtepunt. Dan steken we nog een tandje bij met ons ‘kiekenkot’. Zo zullen we voor onze eigen stoet ook geschminkt zijn. We zijn deze keer met 100 man op de kar, de grootste groep die we ooit al hadden. Volgend jaar zullen we ervoor zorgen dat er 130 mensen kunnen deelnemen, want de vraag stijgt elk jaar. We beslissen jaarlijks in team het thema. Zo hadden we de voorbije jaren al praalwagens in het thema van Aladdin, Kamping Kitsch, piraten en Vikings om er maar enkele te noemen.”

Droogworstje dabei

Jeroen heeft de gewoonte om naar iedere carnavalsstoet 200 droogworsten mee te nemen. “In Veldegem zullen er dat nog iets meer zijn. De mensen vliegen me om de nek voor een droogworst. Je moet het zien om het te geloven”, lacht de beenhouwer.

“Mijn vader Erik is trouwens al vele jaren onze vaste chauffeur. Dit jaar hebben we een praalwagen van 25 meter die hij letterlijk en figuurlijk in goede banen moet leiden. Voorts hebben we deelnemers van 8 tot 70 jaar uit Veldegem maar ook uit omliggende gemeenten. We zullen er zondag opnieuw een feest van maken! Het zal de moeite zijn. We zullen heel wat gadgets, beren en snoep uitdelen”, besluit Jeroen Decock.