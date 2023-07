Skatepark Gullegem krijgt vier nieuwe toestellen ter waarde van 12.000 euro

Het skatepark aan de sporthal van Gullegem kreeg zopas vier nieuwe ‘quarter pipes’. De nieuwe toestellen kwamen er – op voorstel van Groen-gemeenteraadslid Jelle Stragier – en in overleg met de Gullegemse skaters.

Het skatepark trekt sinds 2005 heel wat jonge skaters aan. Die kunnen er de basisvaardigheden van de sport leren eer ze zich elders trachten te vervolmaken. Door het frequente gebruik raken de toestellen stilaan verouderd.

“Wij bevroegen hen naar wat ze willen”, zegt Jelle. “Door omstandigheden is de vernieuwing er nu pas gekomen: vier nieuwe quarter pipes – twee grote en twee kleine – die samen een quarterwall kunnen vormen. Een investering van 12.000 euro.”

De nieuwe toestellen moeten nu nog wel in de bestaande accommodatie geïntegreerd worden. Eén oud toestel wordt wegens slijtage verwijderd. De uitbreiding en herinrichting van het skatepark in Gullegem kadert volgens schepen van Jeugd Bas Surmont in een duidelijke skatevisie. De gemeente wil op korte termijn ook activiteiten aanbieden op maat van de beginnende en gevorderde skaters.

Daarnaast is er een doorgedreven samenwerking met Rampaffairz cvba, een grote speler binnen de skatewereld. Dat houdt de stimulatie van de UiTPAS in en wordt ook maximaal ingezet op vrijetijdsparticipatie van maatschappelijk kwetsbare jongeren. Zo betaalt de Wevelgemse skater amper 2 euro voor een skatebeurt. Binnenkort wordt de bestaande samenwerking herzien en zoekt de gemeente naar mogelijke locaties om een nieuw skatepark uit te bouwen.

Extreme sporten

“De gemeente wil volgens schepen van Sport Geert Breughe verder investeren in dit soort van extreme sporten of urbansports. Zo reist er komende zomer een spectaculaire pumptrack tussen de verschillende deelgemeenten.

De hele zomer lang worden ook workshops georganiseerd om zo de allerkleinsten te laten proeven van de pumptrack, met BMX, step, rolschaatsen of het skateboard.”

(AV)