Sint-Idesbald maakt zich op voor 36ste editie van Dwars door de Zilten: “Jongeren uit onze leefgroepen hebben zich intensief voorbereid”

Na een verplichte windstille periode van drie jaar gaat op woensdag 1 juni de 36ste editie van Dwars door De Zilten door, de tweede wedstrijd van het criterium Roeselare Loopt.

Dwars door De Zilten zag het levenslicht in 1985. Dit initiatief van de sportraad van O.C. Sint-Idesbald groeide door de jaren heen uit tot een vaste waarde in het amateurloopcircuit. “Ons loopgebeuren heeft een eigen en uniek DNA”, weet woordvoerster Margot Wybo. “Het is voor en met onze gasten. Kinderen, jongeren, volwassenen en medewerkers van ons instituut maken trouwens deel uit van het geheel en velen vind je de dag zelf ook langs en op het parcours. Een groepje jongeren helpt de nadars opstellen, de bar wordt bemand door een leefgroep en de gasten zorgen ook voor affiches. De opbrengst gaat ook rechtstreeks naar de werking van die leefgroepen. Onze zomerkampen of extra aankopen van het internaat kunnen hiermee gerealiseerd worden.”

“Dwars door De Zilten leeft echt wel binnen ons Orthopedagogisch Centrum”, vertelt Tom Bruneel, die ook lid is van de organisatie. “Dit past binnen onze gemeenschappelijke visie om een gezonde geest in een gezond lichaam te stimuleren. De jongeren uit onze leefgroepen zijn zich al een paar maanden samen met hun opvoeders intensief aan het voorbereiden.”

Gemiddeld kan Dwars door De Zilten rekenen op zo’n 750 sportievelingen. “Door ons prijzengeld hopen we voor de duurloop enkele mannelijke en vrouwelijke toppers aan te trekken. Het is al de 20ste keer dat Vivir en Amor hun sponsorloop aan deze wedstrijd koppelt. Zij steunen gezondheidsprojecten in Pojom en Yalanhuitz, dorpen in de noordwestelijke hooglanden van Guatemala.

Om 19 uur gaat de kleine wedstrijd (3,5 km) van start en een half uur later wordt het startschot gegeven voor de lange afstand (10,5 km). Vanaf 17 uur kun je je borstnummer ophalen of je ter plekke inschrijven. (KK)

Inschrijven kost 8 of 10 euro en kan via www.dwarsdoordezilten.be.