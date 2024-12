Sint-Catharinakoor en De Muzieknootjes zingen samen kerstliederen

Het Koninklijk Sint-Catharinakoor uit Zillebeke en het kinderkoor De Muzieknootjes van de plaatselijke vrije basisschool Sint-Vincentius nodigen iedereen uit om samen kerstliederen te zingen in de Sint-Catharinakerk in Zillebeke op zondag 22 december om 17 uur. “Samen met De Muzieknootjes slaan we de handen in elkaar, omdat Kerstmis voor ons koor een van de mooiste periodes van het jaar is”, vertelt Christa Vanacker, voorzitter van het Sint-Catharinakoor. “Aangezien er met Kerstmis geen eredienst meer is in onze parochie, besloten wij om een samenzang van kerstliederen te organiseren. Iedereen kent de kerstliederen en in deze periode van het jaar worden die graag gezongen. De nostalgie komt weer boven. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.” Op de foto links zien we het Sint-Catharinakoor en rechts het kinderkoop De Muzieknootjes met dirigente Evelyne Paesbrugghe. (foto’s EG)