Sinksenregatta trekt grote hoeveelheid groepen

De Sinksenregatta is al jaren een vaste waarde in het Sinksenweekend: traditioneel op Sinksenmaandag. Het is een organisatie van JCJ, Kayak Club Kortrijk en Stad Kortrijk. “Het is eigenlijk een ludieke roeiwedstrijd”, aldus de organisatie.

Veel groepen schrijven zich in om deel te nemen aan de snelheidsraces met maximum 6 roeiers. Zo ook JCJ Harelbeke & Friends met Ann-Sofie, Stefanie, Karen, Sam en Victoria. “Wij hebben dit nog al eens meegedaan. Ann-Sofie en Stefanie niet. We doen het gewoon voor de fun, niet om te winnen. Mochten we toch winnen dan is dat mooi meegenomen”, zegt Karen. JCI en vrienden mocht de spits van de snelheidsproeven afbijten tegen Hallo Regatta Team en BNN De Pekker. JCI Harelbeke verloor de schrifting.

JCI Harelbeke. © JVGK

Justine, Marino, Cindy, Roosevelt, Nadige en Dieter van Hello Regatta Team. © JVGK

“Het is een uitdaging om hier aan deel te nemen, zeker als jet het niet gewoon bent. Ik weet ook niet wat ik er moet van verwachten, maar laten we gaan voor het amusement”, zegt Marino. (Peter Van Herzeele)