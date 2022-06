Sinksenbraderie in De Barakken trok vele bezoekers

Slecht weer, regen en nog eens slecht weer. Dit was de voorspelling voor pinkstermaandag 6 juni maar de Sinksenbraderie in De Barakken bleef er gelukkig van bespaard.

We zagen echter wel geen zonovergoten straten maar in heel de Rijselstraat, Hoornwerk en Moeskroenstraat stonden er vele kraampjes wenkend naar de opgeluchte bezoekers. Opgelucht omdat de jaarlijkse braderie terug van weggeweest is na twee jaar afwezigheid omwille van de coronamaatregelen. De Sinksenbraderie in De Barakken is traditiegetrouw steeds een groot succes en een enorme publiekstrekker en vandaag waren we daar getuige van.

De vele winkelkraampjes en rommelmarkt brachten alsook onze noorderburen over de grens. Vandaag was dit zelf niet meer dan normaal omdat er braderie was langs beide kanten van de grens. Deze morgen opende burgemeester van Halluin, Jean-Christophe Destailleur, samen met Schepen van ondernemen, Virginie Breye, officieel de Sinksenbradie.

Het was dan ook de eerste keer dat het Handelscomité van De Barakken en de Handelaarsvereniging van Halluin samenwerkte om er een gedenkwaardige editie van te maken. En dit is vandaag meer dan gelukt want Halluin telde maar liefst 484 deelnemers in 4 centrumstraten en Menen mocht rekenen op ruim honderd standhouders plus de plaatselijke handelaars. (Nicolas Verhaeghe)

© Nicolas Verhaeghe

© Nicolas Verhaeghe