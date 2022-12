Sfeervolle Winter in het Park geopend

Met het ontsteken van de kerstverlichting in het Leopoldpark en opening van de kerstmarkt en ijsschaatspiste is het startschot gegeven voor een sfeervol eindejaar in Oostende.

Burgemeester Bart Tommelein wees erop dat er in Oostende heel wat te beleven is met eindejaar en maakte promotie voor de inpakbar in het feestpaleis waarvan de opbrengst naar vzw Boven de Wolken gaat. Hij ontstak vervolgens de kerstverlichting. In het Leopoldpark is er voor het eerst in 3 jaar weer een volwaardige kerstmarkt zonder beperkingen. En daar is organisator Quinten Goekint blij om.

“We zorgen voor 5 weken en 6 weekends winterplezier. Er zijn meer dan 50 standhouders waarvan zeer veel Oostendenaars of Oostendse producten.” Er zijn kinderattracties en gratis kinderanimatie. De ijspiste wordt dit jaar een voltreffer. Nog steeds op de vijver en extra sfeervol aangekleed. Maar vooral overdekt. “Zo besparen we op de energiekosten. Al valt dat mee. 20 jaar geleden waren de koelinstallaties energievreters, maar de techniek evolueerde en nu wordt er enkel gekoeld als het nodig is. De piste werd ook onderaan extra geïsoleerd. Maar die overkapping biedt toch vooral de mogelijkheid om ook bij regenweer volop te schaatsen. En de schaatshonger is groot want heel wat Oostendse scholen hebben nu al geboekt. We verwachten 30.000 schaatsers.”