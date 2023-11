Sfeer en gezelligheid tijdens Winter in Poperinge: “Overdekte schaatspiste komt terug”

Poperinge maakt zich klaar voor een nieuwe editie van Winter in Poperinge. Van vrijdag 15 december tot en met zondag 7 januari kan je de winterse sfeer opnieuw opsnuiven in de Hoppestad. Op het programma van Winter in Poperinge staat dit jaar: de overdekte kerstmarkt én schaatspiste, een eindejaarsactie, een nostalgische paardenmolen, kerstshopping en een gratis nieuwjaarsreceptie.

“Tijdens Winter in Poperinge wil de stad inzetten op kerstsfeer, gezelligheid, (kinder)animatie en beleving. We willen de inwoners van Poperinge aanmoedigen om hun eindejaarsgeschenken zo veel mogelijk lokaal te kopen. Zo steunen we onze lokale ondernemers en dat kan alleen maar goed zijn voor onze stad”, zegt Lennert Coutigny, deskundige lokale economie. “Vorig jaar werd er een volledig nieuw thema kerstverlichting gehangen in het centrum van Poperinge. Vanaf eind november zullen de inwoners deze kerstverlichting opnieuw kunnen bewonderen. Ook de kunstkerstboom van tien meter hoog zal opnieuw te bewonderen zijn voor het stadhuis. Deze winter zul je ook opnieuw kunnen genieten van heerlijke oliebollen aan het oliebollenkraam op de Grote Markt.”

“Er zal weer heel wat te beleven vallen in Poperinge. Zo staat er een overdekte kerstmarkt met kerstchalets op de Grote Markt, uitgebaat door tien Poperingse verenigingen: KFC Poperinge, Basket Poperinge, The Frontliners, vzw Keikoppencarnaval, WTC Hoppeland, Moeder Bladluis, vzw Ondernemen@Hoppeland, Moeder Gjete, Het Verbroederingscomité Poperinge en Curieus Poperinge”, vertelt Lennert. “In het weekend komen er verschillende bands en dj’s muziek spelen vanop het podium.” De kerstmarkt loopt van vrijdag 15 december tot en met zondag 7 januari en is open van maandag tot donderdag van 14 tot 22 uur, vrijdag en zaterdag van 14 tot 1 uur en op zondag van 14 tot 23 uur.

kerstmarkt en schaatspiste

“Dit jaar kunnen de kinderen zich opnieuw massaal amuseren op de overdekte schaatspiste. Vorig jaar stond er geen schaatspiste op de Grote Markt tijdens Winter in Poperinge en dit hebben de kinderen toch wel gemist. Als alternatief werd er vorig jaar een spiegeldoolhof geplaatst, maar dit was toch niet hetzelfde”, legt Lennert uit. “Via Popsjot worden er tijdens de kerstvakantie ook verschillende kampen georganiseerd die in groep komen schaatsen. Zo worden er ook twee initiaties wintersporten (curling en ijshockey) georganiseerd.”

De schaatspiste zal open zijn van maandag tot donderdag en op zondag van 14 tot 21 uur. Op vrijdag en zaterdag kan je schaatsen van 14 tot 22 uur. Een schaatsbeurt kost 6 euro. Openingsuren kunnen afwijken op 24, 25 en 31 december en 1 januari.

Naast de schaatspiste zullen de kinderen ook een ritje kunnen maken op de nostalgische paardenmolen die geplaatst zal worden voor het stadhuis. De nostalgische paardenmolen is elke dag geopend van 14 tot 22 uur. Een ritje kost 3 euro per persoon. Openingsuren kunnen afwijken op 24, 25 en 31 december en 1 januari.

Eindejaarsactie en vuurshow

De eindejaarsactie in Poperinge staat traditioneel gepland van 1 tot 31 december. “Bij meer dan 70 handelaars kunnen klanten stempels verzamelen en kans maken op meer dan 8.000 euro aan waardebonnen. De winnaar van de hoofdprijs mag zich klaarmaken om te genieten van een weekendje Parijs.” Volle stempelkaarten kunnen gedeponeerd worden tot en met 7 januari 2024 bij de dienst toerisme, Odevie, Boekhandel Merlevede en Juwelen Buseyne, Standaard Boekhandel en drafab GREEN. In de week van 8 januari trekt een onschuldige kinderhand de winnaars.

“Om het lokaal kopen nog een extra boost te geven, wordt er op zondag 17 december een shoppingzondag georganiseerd in samenwerking met POPSHOP, de vereniging van centrumhandelaars”, aldus Lennert. “Wat valt er te beleven in de winkelstraten? Kerstmannen delen snoep uit aan de kinderen, heel wat acties bij de deelnemende handelaars, muziek, kerstsfeer en straatanimatie. De kerstshopping loopt van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Om 18 uur volgt er een vuurshow met heel wat spektakel op de Grote Markt.”

Gratis nieuwjaarsreceptie

“Winter in Poperinge sluiten we af op zondag 7 januari met een feestelijke en gratis nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van Poperinge. Tijdens de nieuwjaarsreceptie heffen we het glas op 2024 en krijgen we een gratis frietje aangeboden door Aviko. De nieuwjaarsreceptie gaat door op de Grote Markt in Poperinge van 11 tot 13 uur. Na de nieuwjaarsreceptie zijn alle inwoners welkom op de kerstmarkt om 14 uur om mee te zingen met Vlaanderen Zingt!”