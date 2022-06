Sergio en Willy Sommers op herboren Ooigemse Feesten

Na twee coronajaren zijn de Ooigemse Feesten op 18 en 19 juni helemaal terug. De Ooigemnaren kunnen opnieuw een volwaardige programma verwachten. Met Willy Sommers en Sergio ontvangen de Ooigemse Feesten dan ook twee kleppers van formaat. “Velen vroegen zich af of we het feestweekend nog zouden organiseren, dus de Ooigemnaren kijken er wel naar uit”, klinkt het bij het comité.

De Ooigemse Feesten werden pas in 2018 in het leven geroepen. In 2020 konden ze niet doorgaan wegens corona en in 2021 organiseerde het comité een light editie. “Toen toonden we enkel een match van de Rode Duivels op groot scherm en was er een beperkte toegang. Dat vonden we niet ideaal, dus zijn we blij dat we eindelijk opnieuw volwaardige Ooigemse Feesten kunnen organiseren”, zegt Peter De Fré.

De Ooigemse Feesten zijn opnieuw gespreid over twee dagen en vinden plaats aan de kerk. Op zaterdagavond treden tussen 18 en 2 uur verschillende artiesten op, met Sergio en Willy Sommers als headliners. Op zondagnamiddag is er voor de kinderen een happy hour op de kermis en organiseert het comité een fotozoektocht.

“Uiteraard is er het hele weekend gratis toegang. We willen de Ooigemnaren na twee jaar opnieuw naar buiten krijgen en opnieuw met elkaar laten spreken. Met muziek en een drankje bij de hand zijn de Ooigemse Feesten de ideale gelegenheid”, vult Daan Kints aan.

De organisatie rekent op een grote pool van vrijwilligers. “Bij veel verenigingen vielen heel wat vrijwilligers weg. Wij zijn dankbaar dat we onze bende kunnen behouden. Zonder hen kan je geen feesten organiseren”, zegt Frédéric Depypere. “Voorts willen we de lokale horeca graag een duwtje in de rug geven. Daarom werken we tijdens het weekend samen met de twee lokale cafés, de frituur, de slager, de broodjeszaak en een oliebollenkraam. Als we de krachten bundelen, zijn we klaar voor fantastische Feesten.” (NVR)