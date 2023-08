Sea Life heeft er uitstekende (natte) maand op zitten: “Vier dagen volzet in juli”

Het kwakkelweer van de voorbije weken is voor de indoorattracties aan zee een meevaller. Sea Life Blankenberge hing in juli al vier keer het bordje ‘volzet’ uit en raadt iedereen aan te reserveren.

Het slechte weer van de voorbije weken zorgde volgens algemeen directeur Seve Vermote gemakkelijk voor twintig procent extra bezoekers in Sea Life. “Bij mooi weer draaien wij ook goed, maar het grote voordeel van Sea Life is dat wij een all weather attractie zijn: als het zonnetje schijnt, kunnen de mensen buiten de pinguïns en de otters bezoeken, bij regenweer blijven ze binnen bij de haaien en de zeeschildpadden. Op die manier combineren we het beste van beide werelden.”

Op regendagen blijkt het indoorgedeelte een welgekomen alternatief voor een dagje strand. “Het reservatiesysteem met tijdslot – ingevoerd ten tijde van corona om de bezoekers beter te kunnen spreiden – geeft ons op voorhand al een idee hoe druk het zal zijn, en bij slechte weersvoorspellingen schieten de online reservaties ’s morgens de lucht in. Het is zelfs al gebeurd dat we die tegen de middag moesten afsluiten, omdat we op onze maximumcapaciteit zaten”, aldus Vermote.

In juli moest de attractie zo vier keer vroegtijdig de deuren sluiten, maar door het onvoorspelbare microklimaat aan zee zijn er ook veel late beslissers. “Het weer aan zee is vaak nog iets wispelturiger dan in het binnenland. En zoveel indoorattracties zijn er ook niet aan de kust”, klinkt het.

Vermote raadt daarom aan om sowieso altijd te reserveren via het systeem van timeslots op de website van Sea Life. “De beste optie als je zeker wil zijn dat je binnen kan.”