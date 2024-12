Scouts Noordland winnen Verenigingenquiz

De quiz voor Bredense verenigingen, jaarlijks een vaste afspraak in het MEC Staf Versluys, is opnieuw een groot succes geworden. Een recordaantal van 51 ploegen uit verschillende verenigingen streed in de sfeervolle theaterzaal van het Versluyscentrum voor de overwinning.

De quiz bestond als vanouds uit zes uitdagende vragenrondes: van algemene kennis tot weetjes over Bredene. Na een spannende strijd mocht de ploeg van Scouts Noordland de overwinning en een cheque van 400 euro voor de vereniging op zak steken. De Vrienden van Vrije Basisschool Duinen werden tweede en kregen 300 euro toegestopt. Triatlon Team Bredene vervolledigde het podium en mag 200 euro bijschrijven op de rekening. Nog acht andere verenigingen wonnen een bedrag van 100 of 50 euro.