Schepen Griet Ameye traint mee met Pitbulls, die stilaan lijden onder plaatsgebrek

Kersvers schepen van Sport Griet Ameye (Samen+) trainde donderdag een avond mee met de damesploeg van baseball- en softballclub Wielsbeke Pitbulls. De ploeg haalde in hun eerste jaar in competitie in 2024 meteen een titel binnen. “Ik heb al allerlei sporten gedaan maar met softball had ik nog geen ervaring”, verklaarde de schepen.

Schepen Griet Ameye trok donderdagavond haar beste sporttenue aan voor haar eerste kennismaking met de Wielsbeke Pitbulls. “Het is een heel toegankelijke sport”, vindt schepen Ameye. “Ik zelf, en nu ook mijn kinderen, hebben al allerlei sporten gedaan: tennis, volleybal, dans, voetbal, … Maar met softball of baseball had ik geen enkele ervaring, daarom wou ik eens een training mee volgen om kennis te maken. En uiteraard om andere meisjes en vrouwen warm te maken voor deze sport.”

De Wielsbeke Pitbulls bestaan al meer dan 35 jaar maar baseball, en vooral softball, blijven in België bij de minder bekende sporten. “Softball is zoals baseball maar compacter”, legt voorzitter Tijs Van Canneyt uit. “De bal is groter maar het veld is kleiner en de loopafstanden korter. Ik vergelijk het altijd met drie tegen drie basketbal, tegenover het normale vijf tegen vijf.”

De damesploeg trainde voor een van de laatste keren binnen dit seizoen. “Ruwweg van oktober tot maart trainen we doorgaans niet buiten omdat de kou het risico op blessures drastisch verhoogt in onze sport”, zegt voorzitter Tijs uit.

Voor hun binnentrainingen maken de Pitbulls gebruik van de oude, en verouderde, sporthal op domein Hernieuwenburg. “Zodra het budget het toelaat, zal het gebouw afgebroken worden”, bevestigt schepen Ameye. “De afspraak met de club was altijd dat ze hier slechts tijdelijk terecht konden. Er is al een nieuwe sporthal en Wielsbeke zal ook een van de weinige gemeenten zijn waar elke deelgemeente een sporthal heeft, maar die zitten inderdaad allemaal al goed vol.”

Een alternatief voor de honkballers is er voorlopig niet. “Onze club telt nu zo’n honderd leden en we blijven groeien, terwijl de plaats net krimpt”, zegt voorzitter Tijs. “Maar nieuwe leden zijn nog steeds welkom, zowel zij-instromers als bij de jeugd. Kinderen kunnen bij ons al beginnen vanaf vijf jaar.”

Op 22 maart staat bovendien de Memorial Griet De Schrijvere gepland, een groots tornooi waarmee de Pitbulls hun recent overleden bezielster blijven eren. De competitie is al volzet maar toeschouwers zijn van harte welkom bij het baseballveld aan het Kraaienhof.