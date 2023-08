Schaaktoppers uit binnen- en buitenland

In Brugge heeft van zaterdag 12 tot en met zondag 20 augustus opnieuw het internationaal schaaktornooi Brugse Meesters plaats. In diezelfde periode is er voor de vierde maal het Belgisch kampioenschap schaken. “Voor het eerst hebben we de maximumcapaciteit die de zaal toelaat bereikt of 290 deelnemers uit binnen- en buitenland.”

Het internationaal schaaktornooi Brugse Meesters, alsook het BK met zo’n tien schakers die het binnen een gesloten groep meteen tegen elkaar opnemen, wordt in de sfeervolle zaal Tabigha van het Sint-Jozefsinstituut in de Noordzandstraat gehouden. “Tijdens de coronaperiode mocht er niet veel georganiseerd worden, terwijl wij met de hulp van het Brugse stadsbestuur dat wel konden, zij het op een veilige manier. Dankzij de ondersteuning van de lokale handelaars die voor de nodige sponsoring zorgen en onze vlotte samenwerking met de Brugse stadsdiensten zijn de mensen het ondertussen gewend geraakt dat ze naar ons tornooi blijven komen”, klinkt tornooidirecteur Tom Piceu. “Op 23 juli heb ik de inschrijvingen moeten afsluiten. Het zit voor de eerste keer vol.”

Met de Brugse Meesters mikt de Koninklijke Brugse Schaakkring als organisator op een internationaal publiek. “Meer dan de helft van de ingeschreven spelers komt uit het buitenland. Zo zijn er Indiërs, iemand uit de VS en een schaker uit IJsland. Uit eigen land is er onder andere de deelname Steven Geirnaert die bij de Brugse Schaakkring werd opgeleid en nu in Mechelen woont. Hij is als Internationaal Meester favoriet voor de Belgische titel. Het nationale goud ging de voorbije twee jaar naar de jonge Antwerpenaar Daniel Dardha. Hij is er dit jaar niet bij omdat hij de voorkeur gaf aan een World Cup.

Prijzengeld

Vorig jaar ging de Nederlandse Fide-meester Onno Elgersma met de eindoverwinning aan de haal. Het tornooi wordt in zeven dagen tijd over negen ronden gespeeld en bestaat uit een open en een U1800-tornooi. In open kan iedereen zijn kans wagen. In het U1800-tornooi kampen spelers met een ELO-rating van minder dan 1800 tegen elkaar. Er is maar liefst 5.000 euro aan prijzengeld. Er zijn ook prijzen voorzien voor de beste Bruggeling en de beste Brugse jeugdspeler. (ACR)

Info: www.brugsemeesters.be – tom.piceu@gmail.com.