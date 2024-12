Sascha (28) en Gauthier (25) nemen ijspiste in Roeselare over van ouders: “We werken hard, maar zitten steeds in de leute”

Sascha en Gauthier Lauwyck nemen vanaf 2025 de familiezaak over van papa Stefaan. Stefaan Lauwyck heeft dit jaar voor de 26ste keer de Roeselaarse ijspiste geopend, maar vanaf volgend jaar dragen zijn zonen de eindverantwoordelijkheid. Sascha geeft tekst en uitleg.

Hoe lang helpen je broer en jij al mee met papa?

“Van toen we konden lopen. In mijn geval was ik er dus al bij toen we voor de eerste keer de ijspiste in Roeselare hebben gebouwd. Dat is natuurlijk een groot voordeel: ik ben er 28 en Gauthier 25, wat maakt dat we dus al heel wat ervaring hebben met het bouwen en uitbaten van een ijspiste.”

“Ieder jaar zijn we anderhalve maand Roeselarenaar en we kennen ondertussen heel wat Roeselaarse commerçanten en klanten van de Roeselaarse ijspiste. Van toen ik een klein jongetje was, denk ik bij het woord Kerstmis altijd aan Roeselare. In al die jaren hebben we Roeselare ook zien veranderen tot een mooie stad.”

Wie is Sascha Lauwyck? Sascha werd op 28 oktober 1996 geboren in Menen. Hij groeide op in Koekelare en woont nu in Middelkerke. Sascha is vrijgezel. Opleiding en job Sascha volgde lager onderwijs in Koekelare en middelbaar in hotelschool Ter Duinen Koksijde en Vilvoorde.Na zijn middelbaar startte Sascha op achttienjarige leeftijd in de zaak bij papa Stefaan. In 2025 neemt hij, samen met zijn broer Gauthier, de familiezaak over. Vrije tijd Uit eten, wandelen, met vrienden en collega’s napraten bij een goed glas.

Jullie gaan er prat op dat jullie inzetten op een duurzame en energiezuinige ijspiste. Wat moet ik me daar bij voorstellen?

“In de eerste plaats is onze piste van aluminium. Dat zorgt voor een snellere overdracht van de koude. Het is belangrijk dat het ijs zo dun mogelijk is. Hoe minder massa we moeten koelen, hoe minder energie we nodig hebben. Onze pa is daar jaren mee bezig geweest en heeft zelf onze ijspiste ontworpen. Heel veel collega’s hebben ondertussen ons systeem overgenomen en dat is fijn. Dat bewijst toch dat we goed bezig zijn.”

“Wij werken samen met het Nederlandse Coolworld, een wereldspeler op het vlak van koeltechnieken. Zij helpen meedenken met ons en steunen ons in onze ideeën. Wij zijn ook ongelooflijk gelukkig dat er op onze ijspiste geen plassen water staan. Schaatsers die vallen, hebben bij ons geen nat pak.”

Is het makkelijk samenwerken met je pa?

“Heel zeker. We zijn goed op elkaar ingespeeld. Gauthier en ik zijn, net als papa en mama, voor de vooruit. We leren aan elkaar. Misschien is papa iets zenuwachtiger dan ik. Hij is ook nog altijd op zoek naar vernieuwing en verbetering van de installatie en de ijspiste.”

Wat doen jullie als er geen ijspiste is? Hebben jullie nog een andere job?

“Vanaf 15 maart beginnen we met de opbouw van onze strandbar in Middelkerke. De Beachclub Beau M is de eerste strandbar aan de oostzijde van het nieuwe casino. En van het casino tot aan de grens met Oostende verhuren we ook 200 strandcabines en ligstoelen.”

“Een goede planning en voorbereiding zijn essentieel”

“Daarnaast staan we op de kermis van Oostende met een lunapark en hebben we met Friet de Mer een frituur op de Visserskaai. Maar de ijspiste en de strandbar zijn wel onze hoofdbezigheden, de rest kunnen we bestempelen als ‘sidejobs’ (lacht). We werken zelf heel veel maar we hebben toch ook een tiental jobstudenten nodig om alles in goede banen te helpen leiden.”

Veel uitblazen is er niet bij voor jullie?

“Neen, we moeten eigenlijk niet veel stilzitten. We werken hard en veel maar het is plezierig. Wij genieten zelf van de mensen die plezier maken door en bij ons. We zitten zelf altijd in de leute en het plezier. En geef toe, dat is toch geestig werken?”

Hoeveel ijspistes baten jullie uit?

“Slechts een en het is die van Roeselare. Maar indien er een opportuniteit zou komen om uit te breiden, dan zeggen wij niet bij voorbaat neen daartegen. We hebben de ervaring en de kennis.”

Duiken er soms onverwachte problemen op met de ijspiste?

“Neen, niet zo veel. Een goede planning en voorbereiding zijn wel essentieel. En hoe kouder het is, hoe liever we het hebben want hoe beter voor de piste. Mijn broer Gauthier is bovendien technisch heel goed, dus als er een probleempje opduikt, kan hij er meestal snel weg mee. Ik ben technisch niet zo goed, ik ben meer het uithangbord en de contactpersoon van de zaak (lacht).”

En nu is het de laatste keer dat jullie meewerken ‘onder’ papa Stefaan?

“Ja, Gauthier en ik nemen in 2025 de zaken over. Maar papa zal zeker blijven meedraaien, misschien iets meer op de achtergrond, maar zeker in Roeselare zal hij prominent aanwezig blijven. Roeselare is een beetje thuiskomen voor ons en zeker voor papa.”

Kunnen jullie eigenlijk zelf goed schaatsen?

“Maar ja natuurlijk, het zou vreemd zijn als dit niet het geval zou zijn. Het gebeurt trouwens vaak dat ik ’s morgens als ik aankom enkele toertjes schaats op een lege piste. Maar ook op ‘vreemde’ schaatspistes schaats ik graag. Schaatsen is een prachtige sport als het op goed ijs is welteverstaan.”

Vinden jullie Roeselare trouwens een aangename stad?

“Heel zeker en ik denk wel dat iedereen van ons hier zou kunnen wonen. Het is een moderne centrumstad die gezellig gebleven is. En men wil hier vooruit, net zoals wij. Het bestuur met een schitterende burgemeester aan het hoofd weet wat mensen willen.”