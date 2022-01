‘Samson & Gert’-fans starten petitie om museum in Plopsaland te krijgen

“Samson is voor Studio 100 wat Mickey Mouse voor Disney is”, aldus Mark Peters van Samsonweb, de fansite van de pratende hond. Samen met zijn fanclub heeft hij een petitie gelanceerd om de directie van Plopsaland te overtuigen om een Samson & Gert Museum toe te voegen aan het pretpark.

In het persbericht wordt er aangehaald dat de verdwijning van de Samson-historie in het park al sinds 2006 aan de gang is. Zo zouden de attracties de Samson Monorail en Het Kasteel van Koning Samson en de horecagelegenheid Fred Kroket vervangen zijn door anderen alternatieven.

Succes te danken aan Samson

“Hierdoor verdwijnt de bekende TV-hond steeds meer naar de achtergrond, dit tot groot verdriet van de fans. Terwijl Plopsaland zijn succes mede te danken heeft aan Samson. Net zoals De Efteling een ‘Efteling museum’ heeft, hoort een ‘Samson & Gert museum’ gewoon thuis in Plopsaland! Bovendien zou dit een ultiem eerbetoon zijn het 30 jarig bestaan van het tv-programma.”, klink het.

Je kan de petitie hier terugvinden en tekenen.

Hoelang de petitie loopt is nog niet bekend. De initiatiefnemers hopen tegen april een positief antwoord te verkrijgen, wanneer Gert Verhulst voor de laatste keer met ‘zijn’ Samson op het podium zal staan.