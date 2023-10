Sammy en Emiel openen het eerste horrorhuis van het land

Een horrorhuis maar dan in een overtreffende trap. Dat is wat ‘Nightmarequest’ belooft. In Zwevegem openden twee ondernemers de allereerste ‘terrorroom’ van het land. De officiële inhuldiging is niet geheel toevallig op Halloween voorzien.

“Een escaperoom? Een spookhuis? Dat is allemaal kinderspel wanneer je het vergelijkt met een terrorroom!” Sammy D. en Emiel V., twee creatieve rasondernemers, gingen de mosterd in de Verenigde Staten halen. “Daar zijn terrorrooms een regelrechte hype. Het idee op zich is niet moeilijk: mensen de stuipen op het lijf jagen.”

“De uitwerking is dan weer van een compleet andere orde. Mensen die een terrorroom binnenstappen moeten een raadsel oplossen maar ervaren acteurs maken dat erg moeilijk tot zelfs onmogelijk. In de meest extreme versies kan het zelfs zijn dat mensen in hun broek plassen. Natuurlijk is en blijft alles gecontroleerd en kan niemand zich kwetsen, de angst is dan weer overal aanwezig.”

Succesrecept

Nightmarequest is dan ook de eerste, Belgische aanpassing van het Amerikaanse succesrecept. Aan de voet van de Zwevegemse Transfosite werd een gebouw compleet omgebouwd. “Groot is het niet, maar dat hoeft bij zo’n dingen ook niet”, lacht het duo.

“Hier gaat het vooral om de interactie met de acteurs. Iedere sessie duurt 90 minuten en kan door maximum zes mensen worden gespeeld. Je kan kiezen voor het standaardpakket, wat voor de meesten al erg extreem zal zijn. Wie er echter van overtuigd is dat hij of zij niet onder de indruk zal zijn, kan dan ook kiezen voor het extra harde pakket. De emoties zullen je door het lijf gieren.”

Kritiek

Op de vraag of het duo geen schrik heeft van de kritiek, reageren ze kordaat. “We kunnen niet genoeg benadrukken dat je te allen tijde in veiligheid bent. Het is één grote mindfuck, bij wijze van spreken. De scenario’s zijn ook op die manier uitgewerkt. Je kan het eigenlijk het best van al vergelijken met een levensechte horrorfilm, waarin je zelf de hoofdrol speelt.”

Voor de lezers van De Krant van West-Vlaanderen heeft Nightmarequest goed nieuws. Ze verloten immers een volledige sessie voor zes lefgozers. Stuur voor 25 oktober een mail naar info@nightmarequest.be met daarin de meest angstaanjagende foto van jezelf. De winnaar zal door Nightmarequest persoonlijk worden uitgenodigd.