Samen voor het goede doel: Fonkelend Zedelgem opnieuw in Wintersfeer

Zedelgem hult zich op zaterdag 14 december in kerststemming met Fonkelend Zedelgem. Lokale verenigingen, de gemeente en handelaars organiseren samen een lichtjeswandeling met een muzikale winterbar. De opbrengst van deze editie gaat naar Vriendenhuis Ter Loo.

Tijdens de donkerste weken van het jaar brengt een aantal verenigingen uit Zedelgem met een winteractie voor het goede doel wat licht in het duister. Net zoals vorig jaar combineren zeven lokale verenigingen de Winterbatjes en de Lichtjeswandeling op één dag weer tot Fonkelend Zedelgem, dit jaar op zaterdag 14 december.

Verenigingen

De verenigingen die de tweede editie van dit Zedelgemse winterevent samen organiseren zijn: Harmonie Kunst en Vermaak, Oudercomité van vrije basisschool Zedelgem Dorp, De Madammen 2.0, Markant, Batjescomité, vzw Oranje en Landelijke Gilde. Zij werken samen met de lokale handelaars en met de gemeente en kunnen zo onder andere gratis gebruikmaken van materiaal van de uitleendienst.

Het event begint op zaterdagavond met een Lichtjeswandeling door het dorp, met enkele verwarmende hapjes onderweg. “Deze keer starten we aan de achterkant van lokaal dienstencentrum De Braambeier, tussen 17.30 en 19.30 uur. We eindigen in de basisschool in de Groenestraat, waar we zorgen voor een warme wintersfeer met animatie voor jong en oud”, duidt medeorganisator Geert Pante van de Landelijke Gilde. “Vanaf 18.30 uur kunnen de kinderen beginnen mee te dansen met de silent disco. Vanaf 19.30 uur brengt het koor Artiriacum zijn beste liedjes. Op het plein zal er uiteraard ook een bar zijn met hapjes en drankjes.”

Ter Loo

De volledige opbrengst van deze editie gaat naar een lokaal goed doel: vzw Vriendenhuis Ter Loo. Het woon- en zorgproject in het voormalige klooster van de paters van het Heilig Hart helpt jongvolwassenen met een verstandelijke en/of fysieke beperking.

De toegang tot het programma van Fonkelend Zedelgem is gratis. Het doel is warm meelevend zijn voor je Zedelgemse dorpsgenoten. (HV)