Salsa en tango palmen Brugse Vismarkt in

Deze zomer kan er weer volop gedanst worden op de Vismarkt. Het initiatief is inmiddels al aan zijn veertiende editie toe en lokt altijd heel wat dansliefhebbers. In juli en augustus wordt de Vismarkt op zaterdag ingenomen door salsadansers, op zondag zijn de tangodansers aan de beurt.

“Zelf hebben we met onze vereniging al tienmaal deelgenomen en er kwamen telkens een honderdtal mensen opdagen. Sommigen kwamen ook van ver, want vorig jaar is er bijvoorbeeld iemand uit Rotterdam elke zaterdag komen dansen. Er is toen ook een groep jonge gasten uit Peru komen dansen”, vertelt voorzitter Filip Somers van Salsa de Brujas, die zich straks op de Vismarkt ook als salsa-dj verdienstelijk zal maken.

“Deelnemen aan Dansen op de Vismarkt is voor ons de beste manier gebleken om promotie te voeren. We zijn er in heel België bekend door geworden”, zegt hij.

Samenhorigheid

Een gelijkaardige reactie horen we van bestuursleden Karen Gobert en Lina Godderis van Tango de Brujas. “Ook naar onze dansavonden kwamen er zo’n honderd mensen, niet alleen uit België, maar ook uit Nederland en Frankrijk”, vertellen ze trots.

“Maar het mooiste aan dit evenement is niet alleen de dans, het is de samenhorigheid die het creëert. Dansers van alle leeftijden, achtergronden en niveaus komen samen om te genieten van deze bijzondere avonden. Er is geen drempel die de weg naar de dansvloer verspert. Iedereen is welkom, of je nu een doorgewinterde dansprofessional bent of gewoon graag je benen losgooit op zuiderse klanken”, weet schepen Franky Demon, die ook voorzitter van Brugge Plus is.

Meer dan dansen

“Dansen op de Vismarkt is meer dan alleen dansen. Het is een sfeervol decor waar mooie connecties ontstaan. Genieten kan ook vanop de nabijgelegen terrassen van de plaatselijke horeca. Het draait allemaal om de dans, de muziek en de interacties tussen dansers en toeschouwers.” (CGRA)

Elke zaterdag (behalve 12 augustus) en zondag in juli en augustus van 18 tot 22 uur. Info: www.salsadebrujas.be – www.facebook.com/tangodebrujas.