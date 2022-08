Sabelle Diatta fietst 700 kilometer voor Think Pink

Uit dankbaarheid dat ze in Vlaanderen zo goed ontvangen is sinds ze hier aanspoelde uit Senegal, organiseert Sabelle Diatta (50) een 700 km lange fietstocht ‘De grenzen van Vlaanderen’, waarmee ze ook haar steun betuigt aan Think Pink, de vzw die zich inzet voor betere informatieverstrekking, betere behandelingen, zorg en nazorg voor borstkankerpatiënten.

Haar ontmoeting met Cyriel Caudron in 2012 gaf Sabelles leven een compleet nieuwe wending. Ze deelden dezelfde passie voor fietsen en humanitaire projecten, en een jaar later trouwden ze. Sabelle leerde Nederlands, behaalde haar diploma verpleegkundige waarmee ze aan de slag ging in het KEI (Koningin Elisabeth Instituut) en ze zetelt ook als gemeenteraadslid voor de Lijst van de Burgemeester. In haar vrije tijd springt ze graag op de fiets en ze is lid van wielerclub Coxy Cycling. En fietsen kan ze als de beste!

Doorbijter

Op school was Sabelle altijd de primus van de klas. “Daarom kreeg ik van mijn papa een fiets cadeau, waarmee ik van mijn geboortedorp naar de middelbare school in de provinciestad kon fietsen. Dat waren elke dag twee ritten van 30 km! Door puur toeval kwam ik in het zuidelijke Ziguinchor in contact met een wielertoeristenclub. Dat was de aanleiding om later mee te doen in een dameswielerkoers, en ik won! Dat was een opsteker! Maar in Senegal worden vrouwen allesbehalve gestimuleerd om te sporten, laat staan om in een kort broekje mee te doen aan wielerwedstrijden. Regelmatig riepen ze mij na: stop met fietsen en ga achter je kookpotten staan! Maar ik ben een koppige doorbijter en van mijn 22ste tot mijn 30ste werd ik acht keer dameswielerkampioen van Senegal.”

“Vlaanderen en Koksijde hebben mij zoveel gegeven, en daar ben ik enorm dankbaar voor”

Sabelle maakte van haar reputatie als wielerkampioen gebruik om als eerste zwarte vrouw op te komen als vredesactiviste in de strijd tussen noord en zuid in Senegal. Bij interne conflicten waarbij de zuidelijke regio van Casamance zich onafhankelijk wilde verklaren, werden door het nationale leger tienduizenden burgers gedood. “Vijf keer heb ik een fietskaravaan ‘Caravane pour la Paix’ georganiseerd van Dakar naar Ziguinchor in het zuiden”, legt ze uit. “Na elke etappe werden er humanitaire hulpgoederen geleverd. Ik gaf ook lezingen in scholen rond ‘nooit meer oorlog’. Sabelle en Cyriel zijn de bezielers van SOS Casamance, een organisatie die zich inzet om humanitaire projecten in deze streek van Zuid-Senegal te realiseren, maar ook in Vlaanderen toont Sabelle haar sociale engagement. “Vlaanderen en Koksijde hebben mij zoveel gegeven, en daar ben ik enorm dankbaar voor”, zegt Sabelle.

Op eigen tempo

“Ik vind het belangrijk dat we in onze samenleving iets voor elkaar betekenen, dat we elkaar steunen en voor elkaar zorgen. Daarom deze fietstocht langs de grenzen van Vlaanderen, waarvoor ik iedereen oproep om even mee te fietsen, al is het maar 2 km. Iedereen doet dat op eigen tempo. Omdat ik via mijn werk dagelijks geconfronteerd word met kankerpatiënten, steun ik met deze fietstocht ook Think Pink. Op 27 augustus geef ik om 9 uur het startschot op het Marktplein van Koksijde, samen met onze burgemeester en politica Marianne Thyssen, die zelf ook tegen kanker heeft gevochten.” (MVO)