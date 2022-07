S.O.K. Loopcriterium en Movement Criterium in Oostende

Op zondag 24 juli kan je genieten van zon, zee en strand tijdens de Beach Run in Oostende. Er is keuze uit 5 en 10 km en er is bovendien een gratis ouder-jeugdloop. Een echte aanrader om jouw zomer een sportieve boost te geven.

Deze zomer is het Loopcriterium van de Kust terug uit de startblokken geschoten. Tien loopwedstrijden in tien verschillende badplaatsen aan de Belgische kust, dat is lopen in een uniek kader van strand, duinen en zeezicht. Het Loopcriterium van de Kust is initiatief van het Sport Overleg Kust, een sportief samenwerkingsverband tussen alle kustgemeenten.

Beach Run Oostende

Het Oostendse luik is de zesde wedstrijd van het loopcriterium. Het is een organisatie van Team Fischer en Movement vzw, met steun van Stad Oostende. Deze zomerse strandloop is toegankelijk voor klassement lopers, maar zeker ook voor recreanten en gezinnen.

De gratis Kidsrun start om 19u. , met prijzenpakket voor alle deelnemers en sportinitiatie achteraf. Om 19.30u. wordt de start gegeven van de twee prestatielopen, 5 of 10 km.

Inschrijven

Surf naar www.star-tracking.be. Je kan inschrijven voor één of voor meerdere lopen. Wie gaat voor het eindklassement moet aan minimum drie wedstrijden deelnemen. Wie minstens drie keer recreatief deelneemt, alleen, met het gezin of aan de kidsruns maakt kans op een prachtige prijs uit de tombola. Alle info vind je op www.loopcriteriumvandekust.com en www.movementvzw.com/beachrun. (FRO)