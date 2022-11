RX Factor wint eerste quiz van Jefs Moaten in Ieper

Er namen 37 ploegen deel aan de eerste quiz van Jefs Moaten, de vriendenkring van de Sint-Jozefsschool. RX Factor won de quiz met 95 punten.

Het team bestond uit Dirk Couchez, Stijn Quequin, Adeline Meerschaert en Evelien Demeyer. Zij wonnen met vier punten voorsprong op De Zeven. Chicongs in Espe vervolledigde het podium met 89 punten. Organisator Hugo Hermans blikt tevreden terug.

“Elk team had een link met de school en we zagen heel wat bekende gezichten terug. We hebben intussen beslist om volgend jaar een tweede editie te organiseren. Noteer alvast 17 november 2023 in de agenda.” Op de foto zien we de top drie, die een Monopoly-spel van Ieper en een geschenkmand vol lekkers kreeg, vergezeld van Jefs Moaten.

(foto API)