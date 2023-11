Rust Roest al in feeststemming: Zaterdag winterhappening bij turnvereniging

Koninklijke Turnvereniging Rust Roest organiseert op zaterdagavond 18 november een gezellige winterhappening met winterbar, en voor de allerkleinsten een indoor springkasteel en geanimeerde disco.

Er worden ook open lessen gegeven. “Het leek ons een leuk idee voor de ouders: dankzij het open lessysteem kunnen ze hun gymnastje eens in actie zien, en dat zonder de stress van de competitie. En onze leden tonen tenslotte zelf ook eens graag wat ze kunnen. Na het overweldigende succes van vorig jaar, is onze winterhappening inmiddels aan zijn tweede editie toe”, zegt ondervoorzitter Saskia Vanhee.

Rust Roest is een van de oudste verenigingen van Blankenberge. “We zijn een vaste waarde in ‘t steedje: Rust Roest bestaat al sinds 1908. Iedereen hier heeft rechtstreeks of onrechtstreeks wel een link met onze vereniging, die onlangs trouwens de kaap van vijfhonderd leden overschreed. We blijven daarmee ook de grootste vereniging van Blankenberge, met naast die vijfhonderd leden ook een enthousiast – 45-koppig! – trainersteam”, klinkt het.

De winterhappening vindt zaterdag van 16 uur tot 22.30 uur plaats in De Sportdoze, die voor de gelegenheid sfeervol wordt aangekleed. “Iedereen is welkom om de eerste wintersfeer te komen opsnuiven. Alle opbrengsten gaan integraal naar onze werking, hoofdzakelijk voor onderhoud en aankoop van de – doorgaans erg dure – gymnastiektoestellen.”