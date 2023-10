Rumbekenaar Wesley (38) wint snorrenwedstrijd in Normandië: “Gelukkig vindt mijn vrouw mijn snor leuk”

De 38-jarige Wesley Verschetze won de voorbije twee weken twee snorrenwedstrijden. Zowel in Brugge als in Normandië kon zijn snor de jury bekoren. De Rumbekenaar draagt al sinds zijn achttiende zorg voor zijn snor. “Ik vind dat het gewoon bij mij past. Het is eigenlijk wel jammer dat weinig jonge mannen hun snor laten groeien.”

Wesley Verschetze investeert heel wat tijd in het verzorgen van zijn snor. Die passie begon toen hij achttien jaar oud was. “Ik toon al jarenlang interesse in alles wat met de Eerste Wereldoorlog te maken heeft. In die tijd hadden heel wat mannen een snor. Ik vind het fantastisch en besloot dan ook om mijn snor te laten staan en goed te verzorgen.” Toen in 2019 het wereldkampioenschap voor snorren en baarden in 2019 in Antwerpen neerstreek besloot Wesley er aan deel te nemen. Hij behaalde onmiddellijk een vijfde plaats binnen de categorie keizerlijke snor. “Een type snor dat volgens mij het best bij mij past, maar je kan ook kiezen voor een Engelse, Chinese of Dalisnor.”

In aanloop naar dergelijke kampioenschappen steekt Wesley toch wat behoorlijk wat tijd in de vorming van zijn snor. “Daarbij ben je toch snel een veertigtal minuten mee bezig. Door verschillende verzorgingsproducten maak je dat hij goed staat voor de wedstrijd. Het zit hem vaak in details. Een beetje meer krul of een dikkere snor kunnen extra punten opleveren.” In aanloop naar een kampioenschap kiest Wesley ook een passend kostuum uit om zich op een elegante manier te presenteren voor de jury. “Maar ik vind het sociale aspect zeker even belangrijk. Tijdens die kampioenschappen leer je nieuwe mensen en nieuwe culturen kennen. In Duitsland bijvoorbeeld zijn snorren en baarden nog heel populair. Ik ben aangesloten bij de Oost-Beierse baard-en snorrenclub en kan op die manier ook gemakkelijker deelnemen aan wedstrijden in Duitsland.”

Cipier

Afgelopen weekend vertoefde Wesley voor zijn hobby in Normandië, de week voordien nam de Rumbekenaar, die in het dagelijkse leven aan de slag is als cipier, deel aan een wedstrijd in Brugge. Beiden wist hij te winnen. “Ik hoop de komende jaren nog te verbeteren. Volgend jaar gaat het wereldkampioenschap door in Pennsylvania. Ik ben momenteel nog aan het twijfelen of ik er al dan niet zal deelnemen. Aan die wedstrijden zijn er geen grote prijzen verbonden, we doen vooral mee voor de eer.”

Aan de grote snor zijn natuurlijk ook enkele nadelen verbonden. Zo is het voor Wesley niet altijd even gemakkelijk om te eten. “Net voor wedstrijden ga ik bijvoorbeeld nooit eten. Gelukkig vindt mijn vrouw mijn snor wel leuk. Ze is afkomstig uit Mexico en daar zijn snorren erg populair.” Wesley hoopt alvast dat er heel wat jonge mannen in zijn voetsporen treden. “Het is jammer dat weinig jonge mannen hun snor laten staan, maar de kans is niet onbestaande dat die tijden nog zullen veranderen.”