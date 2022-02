Route d’Amour, romantische ontdekkingstocht langs 10 idyllische Veurnse dorpen

Stad Veurne breit een vervolg aan de succesvolle editie van de Route d’Amour vorig jaar. Verliefde en romantische zielen kunnen met de fiets, de Vespa of de auto een idyllische Valentijnsroute verkennen langs de 10 pittoreske Veurnse dorpjes.

Van 19 februari tot 6 maart ontdek je via de Route d’Amour al het moois dat het platteland te bieden heeft, met als kers op de taart een bijzonder plekje in een romantisch kader in elk dorp. Zo zijn er in Booitshoeke de gekleurde kasseien die het schilderachtige kerkje een hip accent geven. In Avekapelle is de fleurige bloemenmuur het perfecte romantische decor voor een onvergetelijke selfie, net als de XXL-letters op het kruispunt Knollestraat – Minnaersstraat in Eggewaartskapelle.

Romantische wandeling

Ook de Route d’Amourbus aan het Titanenpad in Steenkerke is een ideale locatie voor leuke foto’s, net als de Tunnel of Love in Zoutenaaie. Houtem nodigt uit voor een romantische wandeling tussen zwevende hartjes en in Bulskamp is er tijd voor een streepje muziek: Feel the beats of love! In Vinkem werd een witte muur opgevrolijkt met streetart, een extra kunstwerk in het anders al zo kunstminnende dorp.

Met de feeërieke bloemenschommel straalt het kasteelpark in Beauvoorde nog meer romantiek uit. En omdat de liefde ook altijd door de maag gaat, dragen heel wat horecazaken hun Valentijnssteentje bij met een bijzonder Route d’Amour-aanbod van streekproducten. Van een Valentijnsaperitief tot een uitgebreid amoureus menu en een dessertpallet d’Amour… In het kasteelpark van Beauvoorde kan je op bepaalde tijdstippen smullen van verleidelijke zoetigheden aan de foodtruck of je kunt reserveren voor een Route d’Amour-picknick.

Hartjesbingo

In De Moeren wordt voor de gelegenheid de mooi gerestaureerde Sint-Karelsmolen opengesteld, die wel een beetje afwijkt van de Route d’Amour. Speciaal voor het jonge volkje wordt er een hartjesbingo aan de Route d’Amour gekoppeld. Slimme speurneuzen moeten elk hartje langs de route doorstrepen, tot er slechts één kleur overblijft.

Wie de juiste oplossing voor 10 maart voorlegt bij Visit Veurne krijgt een geschenkje. Wie de origineelste foto’s op zijn/haar Route d’Amour op de sociale media plaatst met de hashtag #routedamour maakt kans op een waardebon van 100 euro, goed voor een romantisch diner in een Veurnse horecazaak naar keuze.

(MVO)