Roulette en poker tijdens Casino Royale

De Gezinsbond, Landelijke Gilde en FERM Oeselgem organiseren op zaterdag 4 februari een stijlvolle casinoavond.

Onder de noemer Casino Royale kan je die avond dankzij échte professionele speeltafels onder andere poker, roulette en 21 ontdekken. Op het einde worden de drie beste spelers met een leuke attentie beloond.

De avond start om 19.30 uur in de turnzaal van de basisschool van Oeselgem. Leden betalen 12 euro, niet-leden 17 euro. Voor die prijs mag je een hele avond spelen met 500 euro aan speelchips en krijg je een aperitiefje en verschillende hapjes.

De dresscode is avond- of stadskledij. Inschrijven kan door over te schrijven op het rekeningnummer BE76 8002 1089 9195 KVLV voor 29 januari met vermelding ‘lid van X’ of ‘niet lid’.