Rommelmarkt tijdens Aarthurfeesten Hooglede lokt ondanks kwakkelweer veel volk

Ook de grootste rommelmarkt van Vlaanderen in Hooglede ontsnapte niet aan de kwakkelzomer. Heel wat marktkramers annuleerden in laatste instantie, maar diegenen die wel kwamen opdagen spraken van een goede verkoop.

Sinds jaar en dag staat de rommelmarkt op de Aarthurfeesten garant voor een droge en zonnige dag. Je kan er als het ware je klok op gelijk zetten: het eerste weekend van augustus wordt steevast zonnig. Aan die traditie kwam abrupt een einde. Heel veel wind, af en toe een regenvlaag en temperaturen die deden denken aan een kille oktobermaand.

Afzeggingen

Een kleine ramp natuurlijk voor wie een rommelmarkt organiseert, maar Guido Gerinckx kon het wel relativeren: “We hebben eigenlijk al altijd goed weer gehad. Je weet dat er dan ooit eens een mindere editie zit aan te komen.”

“Natuurlijk waren er wat afzeggingen, zeker voor marktkramers die van ver komen. Maar als je alle standhouders optelt die er wel waren, kom je nog steeds uit op een stevige rommelmarkt. Bovendien lopen er in elke straat bezoekers rond.”

Goede verkoop

Cijfers van 30.000 tot 35.000 bezoekers zoals in de normale jaren werden er uiteraard niet gehaald, maar de rasechte kopers lieten zich niet afschrikken door de gure weersomstandigheden.

Wat ook helpt, is dat veel wijkbewoners zelf voor hun eigen deur staan te verkopen. Wanneer die de balans opmaken, is die gematigd positief. “Volgens de omstandigheden een goede verkoop”, noteren we bij de meesten.

Voltreffer

De overige dagen van het driedaagse feestweekend waren wel een voltreffer, volgens voorzitter Frederik Sap. “Op vrijdagavond kozen we naast onze traditionele kaarting voor het eerst voor darts en dat was een succes.”

“Op zaterdag was er voortdurend volk in de tent om te kijken naar het eerste Belgisch kampioenschap cornhole en ’s avonds mochten we ongeveer 250 eters verwelkomen.”