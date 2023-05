Rommelmarkt, dartstornooi, en klijteballeworp tijdens kermis in De Klijte

Van 16 juni tot en met 22 juni is het kermis in De Klijte. De kermisactiviteiten starten en eindigen met een kermiskaarting. Muziek staat ook in deze kermisweek centraal. De Pilsjaars komen op vrijdag 17 juni naar het kermisdorp met aansluitend DJ De Max die op zaterdag 18 juni ook op het podium staat met DJ Saxo-Magnet. “Er is niet alleen gratis inkom maar ook een gratis vat,” zegt Sabrina Carbon.

Op zaterdag 17 juni wordt gespeeld voor de titel van Homo Universalis van De Klijte. Deze activiteit voor kinderen tot 14 jaar wordt georganiseerd door de gezinsbond Loker-De Klijte. Het dartstornooi moet dan weer de volwassenen naar de kermistent trekken. “Er is een prijzenpot van €700. We beperken dit keer het aantal deelnemers tot 64 en hopen op die manier op een vlotter verloop.”

Rommelmarkt

Klassiek tijdens een Heuvellandse kermisweek is een rommelmarkt. “Op zondag zijn de standhouders aanwezig van 6 tot 18 uur. Iedereen is welkom, er zijn geen voorinschrijvingen.” Een oldtimer tractortreffen moet het landelijk karakter van het dorp benadrukken. Naar de Klijteballeworp op maandag kijken heel wat bewoners naar uit. “We laten eerst de kinderen tot 12 jaar de kans om de waardebonnen te vangen en aansluitend de 12+. Het wordt letterlijk geld oprapen met een maximum van 10€ per bal.”

Alle activiteiten worden georganiseerd in het kermisdorp achter OC De Fontein. Volledige affiche op www.klytekerremesse.be