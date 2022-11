Rommelbeurs Jovan in Vrijetijdscentrum

Na de succesvolle beurs in het Sint-Lodewijkscollege in Sint-Andries op zondag 30 oktober organiseert Jovan op zondag 13 november de volgende rommelbeurs, in de sporthal van het Vrijetijdscentrum in Jabbeke.

“Al verschillende jaren organiseren wij in de sporthal van het Vrijetijdscentrum de rommelbeurs. De beurs is volledig volzet met betaalde standplaatsen”, klinkt het bij de organisatie. “De beurs is open voor de bezoekers van 8.30 uur tot 17 uur. Zoals bij al onze beurzen is het opnieuw een goed gevulde zaal met een brede waaier aan tweedehandsmateriaal, van brocante tot antiek, van curiosa tot verzamelobjecten, van lp’s en singles tot cd’s, van overtollig huishoudmateriaal tot het resultaat van zolderopruimingen.”

“Door de doorgedreven reclame garanderen wij steeds een groot aantal bezoekers. Heb je zin om eerst kennis te maken met de rommelbeurzen van organisatie Jovan? Breng dan een bezoekje. Voor de democratische prijs van 2 euro kom je erin en vind je misschien iets wat je al lang zoekt. Een aangename uitstap voor de bezoeker die zeker geen probleem heeft om de locatie te vinden.”

Data 2023

“Op zondag 20 november vindt ook opnieuw de rommelbeurs plaats in Sporthal Ter Beke in Oudenburg. In 2023 hebben wij al volgende data vastgelegd: zondag 5 februari in Jabbeke, zondag 5 maart in Oudenburg, zondag 2 april in de sporthal Groene Meersen in Zedelgem.”