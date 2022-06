Romeins Weekend in Oudenburg: eerste gladiatorengevechten in de regen

In de Abtstuin van cc Ipso Facto vindt op zondag 5 en maandag 6 juni het vernieuwde Romeins Weekend plaats. De vorige editie werd in 2019 georganiseerd, waarna corona de Romeinen verplichtte thuis te blijven.

De weergoden zijn de gladiatoren jammer genoeg niet gunstig gezind, maar dat kon hen zondagvoormiddag niet tegenhouden om voor de eerste gevechten de arena te betreden en hun publiek te laten verbazen met hun krijgskunsten. Beide dagen zijn er voortdurend gevechten.

Daarnaast is er in het kamp, dat dit jaar groter is dan ooit, heel wat te beleven: er zijn muzikanten, goochelaars, vertellers, een ambachtenstraat met een smid, een leerbewerker, een kralenmaker, een Romeinse dokter en om de hongerigen te spijzen gaat een Menapisch varken aan het spit.

Actieve elementen voor de bezoekers zijn speerwerken, boogschieten en proeven van Romeins geschut. Nieuw dit jaar is nog dat volwassenen een toegangsticket van 5 euro nodig hebben. Voor kinderen jonger dan 12 jaar blijft het Romeins Weekend gratis.

Vanaf 2024 wil de stad het evenement nog professioneler en grootser aanpakken. Daarom de beslissing om het Romeins Weekend in de toekomst om de twee jaar te organiseren. (LIN)