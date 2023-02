Romain Roegist uit Beernem is derde op WK manillen

Romain Roegist is afgelopen zondag derde geworden op het wereldkampioenschap manillen in Deerlijk. De Oostrozebeekse Steffi Duyck pakte de titel. “Ik had niet gedacht dat ik zo dicht zou eindigen”, vertelt Roegist.

545 kaarters namen op 19 februari deel aan het wereldkampioenschap manillen van organisator International World Whist Association. Het kaartspel wordt volgens de kersverse winnaar van de bronzen medaille veel gespeeld in onze provincie, maar ook in Oost-Vlaanderen en Henegouwen. “Ook in Frankrijk en Catalonië speelt men het vaak”, zegt hij.

Manilla

“Manillen komt van Manilla, de hoofdstad van de Filipijnen, waar het spel zou zijn ontstaan.” In totaal zakten vijf Beernemse kaarters af naar Deerlijk. “Samen met Michel Boel, Paul Hallaert, Ivan Timmerman en Stijn Cannaert nam ik deel aan de wedstrijden. Iedereen speelde 9 keer een spel van 12 delen en er waren 136 tafels. De persoon met het meeste punten ging telkens door naar de volgende ronde. In de finale waren er nog 32 spelers, verdeeld over acht tafels”, legt Roegist uit.

“Ik pakte in totaal 347 punten, net niet genoeg voor winst”, gaat hij verder. De Beernemnaar kaart al meer dan 30 jaar. “Ik leerde het ooit samen met mijn vader en zit nu in kaartclub de Berekloppers. Het is ideaal om bezig te blijven, voor het sociaal contact en de sfeer”, lacht hij. Bovendien doet hij ook vaak mee aan kaartmiddagen bij de Molenkaarters in Sint-Joris.

Portie geluk

“Ik heb mij niet extra voorbereid”, vertelt hij. “In dit spel moet je zowel inzicht hebben, als over een portie geluk beschikken. Maar ik had niet gedacht dat ik zo dicht zou eindigen. De winnaars ontvingen een aantal naturaprijzen, maar de wereldkampioene ging naar huis met een cheque van 1.000 euro. Daar greep ik helaas naast”, besluit hij. In oktober doet de Beernemnaar mee aan het Belgisch kampioenschap in Bredene.

(AV)