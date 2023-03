Rolstoelwandeling in en rond Ardooise Veldbos

Met de rolwagen op pad in en om provinciaal domein ‘t Veld in Ardooie kan voortaan zonder problemen en obstakels. Een route van acht kilometer is speciaal uitgetekend voor rolstoelgebruikers.

De route loopt door het provinciaal domein en de omliggende velden. Er is een uitzicht op het kasteel en een passage langs de vijver. Alle paden en gebruikte wegen zijn verhard en de route is bewegwijzerd. De provincie zorgt ervoor dat er op de startplaats, de parking in de Kasteelstraat aan het bos, ruimte is voor de voorbehouden parking voor andersvaliden. De acht kilometer zijn obstakelvrij en er zijn geen verhoogde opstappen. (JM)