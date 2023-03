Roeselare zet in op de kracht van muziek: “Verschillende genres aanbieden”

In aanloop naar een volwaardig muziekcentrum TRAX lanceert Roeselare een aantal initiatieven waarbij de stad volop de kaart kiest van muziek: Maatwerk, de clubconcerten in Trax, worden verdergezet, er komt een Popraad waarbij muzikanten en organisatoren het Roeselaarse muziekbeleid mee vorm geven en de concertzaal van TRAX krijgt een klank- en lichtinstallatie.

Bij de opening van TRAX in 2019 ging de stad een samenwerking aan met De Spil en Pelzen voor de Maatwerk-concerten. “Met deze clubconcerten brengen we een kwalitatief muzikaal aanbod van verschillende muzikale genres”, vertelt Pieter Vandamme, muziekprogrammator bij De Spil. “We mikken daarbij op bekende namen, maar ook nieuw talent krijgt een podium.” Maatwerk is intussen uitgegroeid tot een echt label voor clubconcerten en kon al heel wat mooie namen strikken zoals Zwangere Guy, Filip Kowlier, Moonchild en Stikstof.

Maatwerk

“We bereiken met deze concerten niet enkel Roeselarenaars, maar bezoekers komen zelfs van over de provincie- en zelfs landsgrenzen.” Maatwerk programmeert dan ook regelmatig artiesten die slechts één keer in België optreden. “Ons eerste concert van 2023 is dat van de Nederlandse muzikant/producer Benny Sings. Met zijn luchtige popsongs passeert hij in Amsterdam, Berlijn en Londen en op vrijdag 24 maart dus ook in Roeselare, als enige Belgische stad!”

Om de organisatoren van deze en andere muzikale events nog beter te faciliteren, wordt de concertzaal van TRAX in 2023 ook voorzien van een klank- en lichtinstallatie. Ook hiervoor ging de stad een samenwerking aan met De Spil voor het beheer en de technische ondersteuning.

beleid mee vorm geven

Roeselare wil ook in de toekomst inzetten op de kracht van muziek en doet daarvoor via de Popraad een beroep op de ervaring van muzikanten en organisatoren. “We werken hiervoor samen met VI.BE, het steunpunt voor artiesten en de muzieksector”, weet schepen Matthijs Samyn. “Aan de hand van een online enquête kunnen muzikanten, DJ’s, producers en organisatoren hun stem laten horen. Het rapport van die bevraging vormt dan de leidraad voor het gesprek tijdens de Popraad. Zo kunnen muzikanten het lokaal muziekbeleid en de ontwikkeling van het muziekcentrum mee vorm geven.”

Muzikanten, organisatoren of producers die interesse hebben in de Popraad kunnen hun contactgegevens doorsturen naarvrijetijd@roeselare.be. Wie een ticket wil boeken voor de Maatwerk-concerten surft hiervoor naarwww.despil.be of neemt een kijkje op de sociale media van Maatwerk.