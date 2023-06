Roemeense gemeenschap danst op Roeselaarse Batjes: “We willen ons nog meer integreren”

De Roemeense gemeenschap maakt ongeveer vijf procent uit van de Roeselaarse bevolking en ze doet flinke inspanningen om nauwer aan te sluiten bij het sociale en culturele leven in de stad. “Tijdens de batjes vieren wij net ons kostuumfeest en onze dansgroep danst met plezier mee op de Grote Markt”, vertelt Florin Pop, drijvende kracht achter de vzw Roemenen in Roeselare.

Ze zijn met ruim 3.000, de Roemenen die de laatste jaren in Roeselare neerstreken. De gemeenschap hangt sterk aan elkaar, maar doet inspanningen om meer betrokken te raken bij wat er in de stad gebeurt.

Migratie

“De migratie begon in 2010”, legt Florin Pop uit. “Roemenië werd steeds meer getroffen door een crisis die we deels aan onszelf te danken hebben. Corruptie tiert welig in ons land en het werd steeds lastiger om aan de meest simpele dagelijkse benodigdheden te geraken. Alles werd veel duurder, maar de lonen volgden niet. Ondertussen vormen de Roemenen de grootste migrantengroep in Europa die niet wegens oorlogsredenen is vertrokken uit hun geboorteland. Roemenië verloor op die manier maar liefst zeven miljoen inwoners. Op hetzelfde moment kwamen Roeselaarse uitzendkantoren actief mensen zoeken in Roemenië voor de vele industrie hier. Dat zorgde voor een kettingreactie van mensen die naar hier kwamen. Dat lag eigenlijk niet voor de hand, want niemand in Roemenië wist waar Vlaanderen, laat staan Roeselare, lag op de wereldkaart. Emigranten trokken tot dan vooral naar Italië, Spanje, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk.”

De Roemeens-Roeselaarse dansgroep hoopt dat de Roeselarenaars met hen meedansen tijdens Roeselare Danst op batjeszondag. (gf)

“We zijn hier allemaal maar met één doel en dat is werken. Roemenen staan bekend als harde werkers. We werken graag en op die manier sluiten we goed aan bij de Vlaamse mentaliteit. Ook ik en mijn vrouw zijn daar 99 procent van onze tijd mee bezig. Dat is allicht de reden waarom velen van ons weinig in het sociale leven van de stad zijn terug te vinden of waarom we nog moeilijk Nederlands spreken. We hebben er gewoon geen tijd voor, zijn weinig thuis en als we thuis zijn, is het menselijk dat je met je kinderen toch nog je eigen taal spreekt.”

“Ik ben hier nu twaalf jaar en ik voel me meer Roeselarenaar dan Roemeen” – Florin Pop

“Op de werkvloer, velen van ons werken in de bouw, zijn we vaak met een hele groep Roemenen en is onze ploegbaas meestal ook een Roemeen. Logisch dat we daar amper Nederlands horen. Maar dat willen we graag veranderen. Ik ben hier nu twaalf jaar en ik voel me meer Roeselarenaar dan Roemeen. Daarom hebben we zes jaar geleden een vzw opgericht om activiteiten te organiseren om elkaar te helpen om nog beter te integreren. Vooral de ouderen hebben daar nood aan. We zien dat onze kinderen veel makkelijker contact hebben met hun Roeselaarse leeftijdsgenoten op straat en op school.”

Traditionele kledij

“In het begin keek men raar op als we met de vzw ergens aanklopten om een zaal te huren of om steun te zoeken. Ondertussen hebben we een aangenaam contact met de burgemeester, de schepenen en het stadsbestuur. Het was logisch dat we ook een dansgroep zouden oprichten. Dansen in de traditionele kledij van ons land is belangrijk voor ons. Ondertussen treden we op in het hele Vlaamse land en zijn we als vzw ook buiten de stad bekend. Hier leeft de grootste Roemeense gemeenschap van Vlaanderen. Als onze ambassadeur in het land iets wil organiseren, ben ik de eerste die hij belt. Op batjeszondag vieren wij toevallig een nationale feestdag. La Blouse Roumaine is in ons land een vrije dag en dan trekken we met z’n allen, jong en oud, onze traditionele kledij aan. Daar zijn we echt heel trots op en het is werelderfgoed.”

Onze dansgroep komt op die dag dan ook met plezier meedansen op de Grote Markt tijdens het event Roeselare Danst. We willen ook op die manier zichtbaar zijn in Roeselare. We zullen de moeilijkste pasjes wat achterwege laten, want we hopen dat iedereen met ons zal meedansen. We doen echter veel meer met onze vzw. We organiseren workshops op het Kerelsplein of in RSL Op Post, we maken zelf onze kledij, er is een podcast die de band tussen Roemenen en Roeselarenaars moet verbeteren, we hebben een internettelevisiestation, organiseren feesten en doen mee aan bijvoorbeeld de goede-doelen-kerstmarkt in de Zuidstraat.”

“Wij zijn vleeseters. Een Roemeense leuze is: vlees is de beste groente” – Florin Pop

“En bij mooi weer staat er steevast een barbecue op het programma. Wij zijn vleeseters. Een Roemeense leuze is: vlees is de beste groente. Met dit alles hopen we de Roemeense kinderen die hier geboren zijn en hier opgroeien een stevigere basis mee te geven. Wie een sterke identiteit heeft, kweekt ook een sterk karakter. Dat is nodig, want wij zien ook dat onze kinderen slachtoffer kunnen worden van slechte invloeden op straat, net zoals dat met Roeselaarse kinderen kan gebeuren. Dat willen we vermijden. We willen dat ze goede Roeselarenaars worden”, besluit Florin Pop vastberaden.