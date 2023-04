Rock Kappaert viert tienjarig bestaan met topaffiche: “Wolvennest komt langs”

Op vrijdag 5 mei is er Rock Kappaert. Het wordt een jubileumeditie omdat het festival 10 jaar bestaat. Door het optrekken van de budgetten kon men een topaffiche samenstellen.

Rock Kappaert bestaat 12 jaar, maar door de twee stille coronajaren is men pas toe aan de tiende editie. “Mijn schoonvader, Gerard Amelynck, destijds voorzitter van het feestcomité, vroeg me twaalf jaar geleden om op de vrijdagavond van het kermisweekend iets te organiseren met optredens. Vroeger werd dit deel van het feest ingenomen door de voorstelling van de kandidaten van de Meikoninginverkiezing. Toen die verkiezing werd stopgezet, viel uiteraard ook dit onderdeel weg. Rock Kappaert was geboren”, blikt Marc Vangheluwe terug.

Naast hem bestaat de organiserende ploeg uit Koen Vanassche, Dirk Tytgat, Filip Vankeirsbilck en Andres Vandenborre.

Van bij de start kende Rock Kappaert heel wat bijval.

“We proberen altijd een affiche samen te stellen met plaatselijk talent en groepen die al enige naam verworven hebben in het genre. De editie met ‘Discordia’ was een absolute topper. Mede door dit succes is Rock Kappaert geen onbekende meer in het muziekmilieu. Er zijn zelfs groepen die vragen om hier te mogen optreden.”

Verhoogd budget

De tiende editie belooft een topeditie te worden. “Naar aanleiding van ons jubileum heeft het feestcomité het budget verhoogd zodat we met ‘Wolvennest’ een topband konden strikken”, zegt Filip Vankeirsbilck. Beginnen doet men met ‘Columbarium’, talent van eigen bodem. Zij zijn in feite het tweede leven van de groep ‘Loose License’, die in 2021, in volle coronaperiode, een doorstart maakte. “De nieuwe naam past beter bij de muziek die we maken. We brengen immers Doom Death Metal”, vertelt Marc Vangheluwe, tevens lid van de groep.

“Steeds meer bands zijn zelfs vragende partij om op Rock Kappaert op te treden”

De groep bracht vorig jaar een eerste single uit en werkt momenteel aan een album. Aardig detail, Marc speelde met Loose License als eerste groep op Rock Kappaert. Ook al uit de regio komen de groepsleden van ‘Shocker’. “Deze groep en zeker de muzikanten hebben al geruime tijd hun sporen verdiend in de muziekwereld. Zij brengen klassieke hardrock met heavy metal-invloeden.”, zegt Filip Vankeirsbilck. Als derde groep staat ‘Reject the sickness’ op de affiche. “Deze groep, die ook al op Graspop stond, bracht al twee albums uit en is momenteel op Europese tournee. Ze treden onder meer op Alcatraz op. Hun muziek is ook niet te vangen voor één genre.” Hoogtepunt van het festival zal ongetwijfeld het optreden van ‘Wolvennest’ worden.

“Die groep is in 2016 ontstaan en bestaat uit allemaal ervaren muzikanten. Hun eerste LP was meteen een schot in de roos en bracht hen op podia van buitenlandse festivals. Hun muziek is eveneens moeilijk te catalogeren, maar ze brengen een gedurfd programma met een visueel spectaculaire show”, aldus nog Filip Vankeirsbilck. DJ Danny Copperwire mag Rock Kappaert afsluiten en hij belooft dit met een speciale act te doen. Evy Vankeirsbilck zorgt voor de presentatie van het geheel. (GJZ)

Rock Kappaert vindt plaats op vrijdag 5 mei in OC De Kappaert en start om 19.30 uur. De toegang is gratis.