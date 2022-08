Roadrock verkast naar Kuurne

Op zaterdag 27 augustus vindt op het grasveld van de Vlaskouter de zesde editie plaats van Roadrock. Niet in Kortrijk dit keer, maar in Kuurne. Met toppers als Therapy?, Hooverphonic en Jasper Erkens belooft het een topeditie te worden. De opbrengsten van het festival gaan integraal naar Youth For Music, die er de muziekopleiding mee betaalt van kwetsbare kinderen uit Kortrijk, Kuurne en Harelbeke.

Na vijf succesvolle edities in Kortrijk opteren Geert Lefevre (65), Dirk Callens (52) en Bart Denauw (50) er definitief voor om hun geesteskindje vanaf heden te laten plaatsvinden op Kuurnse bodem. Vooral de steun die ze daarbij krijgen van de gemeente zelf en het terrein die hen daarvoor ter beschikking wordt gesteld speelden daarin een grote rol. “De Vlaskouter is voor ons een droomscenario”, opent organisator Geert Lefevre.

“Nadat we vorige edities geregeld van locatie moesten veranderen, is het vooral een pluspunt dat ons festival vanaf heden een vaste stek krijgt. Het festivalterrein is goed gelegen en ondanks de werkzaamheden die momenteel plaatsvinden in het Kuurnse gemeentecentrum toch goed bereikbaar”, klinkt het.

“Deze editie kunnen we opnieuw uitpakken met enkele kleppers van formaat. Zo wisten we onder meer Therapy? te strikken, die deze zomer slechts op twee Belgische festivals op de affiche prijken. Ook Hooverphonic stond al langer op ons verlanglijstje maar kregen we tot op heden nog nooit op ons podium. Dit jaar komt daar dus verandering in en om extra trots op te zijn is alvast het feit dat Roadrock meteen ook het enige festival in België zal zijn waar Hooverphonic te zien zal zijn”, aldus Lefevre.

Gras

Ook burgemeester Francis Benoit (CD&V) is tevreden met de komst van het festival richting Kuurne. “We doen er alles aan om de organisatoren van het festival zo goed mogelijk te ondersteunen”, opent de Kuurnse burgemeester. “Zo stellen we hen in de mogelijkheid om hun festival te laten doorgaan op gras, wat de festivalsfeer enkel maar ten goede komt. Geert en ikzelf kennen elkaar al geruime tijd. Een locatie vinden binnen onze gemeentegrenzen voor Roadrock was alvast geen probleem, gezien het grasveld waarop ook ‘p’LatseDoen’ plaatsvind zich perfect leent om dergelijke evenementen op te organiseren. We zijn alvast trots dat Roadrock voor Kuurne koos!” (BRU)