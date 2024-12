“Risico bleek schot in de roos”: drie jaar geleden verlieten Dimi en Shana Roeselare om Motorhotel Col de Bussang (Vogezen) uit te baten

11 december 2021. Dimitri Bouttelisier en Shana Demuynck laten hun hebben en houden achter in Roeselare om in Bussang in de Franse Vogezen hun droom waar te maken. Ze namen er de uitbating van een motorhotel over, drie jaar later hebben ze nog veel zwoegen en zweten de trein helemaal op de rails gekregen. “We amuseren ons in ons werk en hebben ook privé onze draai gevonden. Ook de kinderen en mijn schoonouders die ook mee naar hier zijn gekomen”, zegt Dimi. “Het was een risico, maar wel eentje dat we ondertussen als geslaagd bestempelen.”

Dimitri Bouttelisier (43), door iedereen kortweg Dimi genoemd, was aan de slag als zelfstandig schrijnwerker. Shana Demuynck (36) werkte als diabeteseducator aan AZ Groeninge in Kortrijk. Hun mooi gerenoveerde woning langs de Meensesteenweg deden ze van de hand om zich in een avontuur te storten. “Je kan enkel spijt hebben van wat je niet geprobeerd hebt”, klinkt het. Dimi en Shana gingen ieder jaar zelf op reis met de motor, zelfs hun huwelijksreis deden ze op twee wielen. Motorhotel Col De Bussang is een naam als een klok in het motorwereldje en toen het koppel hoorde dat het over te nemen stond, waagden ze de sprong. Op een kleine zes uur en net geen 600 kilometer rijden van Roeselare storten ze zich op hun nieuwe leven. “De eerste maanden waren spannend en heel intensief. Er moesten vele zaken geregeld worden.”

“Als we in België zijn staat een bezoekje aan Jimmy’s Fritshop altijd op het menu”

Hoe verliep het met jullie renovatieplannen?

Dimitri: “De renovatie heeft tussen de seizoenen in drie winters geduurd. In het eerste jaar hebben we alle kamers en badkamers een totale make-over gegeven, alles ging er uit. Ook hebben we in die periode het restaurant en de bar volledig in het nieuw gezet en ook de keuken een upgrade gegeven. Mijn ervaring als zelfstandig schrijnwerker in België kwam dus heel goed van pas. Tijdens deze verbouwingen was Shana heel druk in de weer om alles in orde te krijgen voor de opening. Je krijgt een heleboel papierwerk mee als je hier iets begint als buitenlander, bij de vorige eigenaar waren er heel veel dingen die verplicht zijn eigenlijk niet in orde. Die moesten wij dan wel regulariseren om aan alle controles te voldoen. De tweede winter zijn we begonnen aan de gangen, toiletten en de buitenkant. Tijdens die winter hadden we een motorongeval en was ik plots buiten strijd met een dubbele beenbreuk. Maar het werk moest af, want we zaten terug met een deadline. Dus het werd verbouwd vanuit de rolstoel en later op twee krukken. Vorige winter hebben we dan nog wat dingen veranderd om het totaalplaatje compleet te maken. Deze winter profiteren we eindelijk van wat vakantie en ons gezin.”

Op welke manier hebben jullie je eigen stempel gedrukt?

“We hebben hetzelfde concept behouden als er al was. Half pension met ‘s morgens een uitgebreid ontbijtbuffet en ‘s avonds eten wat de pot schaft, maar wel toegankelijk voor iedereen. Ontbijt en avondeten hebben we wel wat geüpgraded naar onze wensen. Wij zeggen ook altijd dat we wel de naam hotel hebben, maar meer een uit de kluiten gewassen B&B zijn. Zo spreken we onze klanten heel snel bij naam aan, proberen tijd te maken voor een persoonlijke babbel met hen, drinken samen eens eten… En wij eten ook ‘s avonds met onze gasten mee, samen met ons personeel dat die avond van dienst is. De sfeer zit er hier dus altijd goed in en dat merken we aan de boekingen. Er zijn heel wat mensen die meerdere malen in het jaar terugkomen en velen zijn al goede vrienden geworden. We mikken nu ook louter op mensen uit de motorwereld, de inrichting van het hotel straalt volledig onze motorpassie uit. Maar iedereen is ook welkom om iets te komen drinken in de bar.”

Ondertussen hebben jullie drie seizoenen achter de rug: hoe verlopen de zaken?

“We merken ieder jaar een stijging in de reservaties en de boekingen beginnen ieder jaar vroeger binnen te komen. Zo hebben we nu al boekingen staan voor seizoen 2026 en is seizoen 2025 al goed bezet. We kunnen dan ook maar heel blij zijn met onze zaak. Wij werken hier voltijds samen, een uitdaging voor ieder koppel, maar we zouden het niet anders meer willen. Ook hebben we personeel nodig om onze zaak draaiende te houden. Dit is ieder jaar weer een grote uitdaging om deze te vinden, omdat wij enkel tijdens een half jaar werk kunnen bieden van april tot en met september. Mochten er mensen uit België zich geroepen voelen om eens een seizoen bij ons te komen werken, ze mogen ons altijd contacteren.

Jullie werken er uiteraard niet alleen: hoe is het leven daar?

“In het begin was het moeilijk om hier onze draai te vinden. Waar moeten we boodschappen doen, naar welke kapper gaan we, welke dokter of tandarts we moeten contacteren,… allemaal dingen die in België heel normaal zijn maar als je in een dunbevolkt gebied gaat wonen niet zo evident zijn. Na drie jaar is dat nu allemaal in zijn plooi gevallen. Het is wel totaal anders leven dan in het drukke België. Rustiger op de weg en mensen zijn niet zo druk en leven echt op de Franse wijze à l’aise. Voor onze kinderen Helena (10) en Loïc (straks 7) heeft het een jaartje geduurd, maar ze zijn nu volop ingeburgerd hier. Ze nemen deel aan activiteiten en hebben al heel wat vriendjes gemaakt. Sinds vorig jaar komen ze ‘s avonds ook graag meehelpen in het hotel en zijn dan ook heel sociaal met onze gasten. Zo leren ze ook vele talen omdat wij een heel internationaal publiek hebben. Mijn schoonouders hebben wat meer moeite gehad dan ons om zich aan te passen, wat natuurlijk begrijpelijk is met dat zij meer wortels hadden in België onder de vorm van vrienden en familie. Zij hebben zich ondertussen ook al goed aangepast en komen dan ook nog vaak naar België.”

Jullie leerden allicht al heel wat mensen kennen?

“Zeker, van de lokale mensen van Bussang tot gasten van alle nationaliteiten. Ook hebben we hier hele goede vrienden gemaakt. Een Belgisch koppel afkomstig uit Halle die hier ‘Gites les 2 Cléfs’ openhouden in hetzelfde dorp. Zij werken hier al meerdere jaren en we kregen van hen dan ook al vele goede tips en kunnen we ook altijd op elkaar rekenen.”

Jullie hebben zopas een reis naar Sri Lanka achter de rug: hoe was die ervaring?

“Omdat wij de laatste drie winters hard door gewerkt hebben om het hotel te verbouwen en alles in orde te maken, kunnen wij dit jaar voor het eerst profiteren van een welverdiende vakantie. Wij zijn net terug van twee weken Sri Lanka met onze Belgische vrienden uit Bussang. Dit was tot nu toe de mooiste reis die we ooit maakten. Niet de standaard all-in vakantie, maar eentje met de meeste indrukken. We zagen een prachtig land met nog meer prachtige mensen die er wonen. We gaan er zeker nog eens terug. Een ervaring om nooit te vergeten. Ook leerden we er een arm gezin kennen, onze tuktuk-chauffeur, waar we een heel goede band mee kregen en die we financieel een steuntje willen geven. Vooral omdat die brave mensen moeten leven van één rijstmaaltijd per dag en dit met een gezin van acht mensen waarvan ouderen en kinderen.”

Keren jullie nog vaak terug naar Vlaanderen? Hoe vieren jullie Kerst en Nieuw?

“Wij komen ieder jaar na ons seizoen twee weken naar België en dan ga ik ook steevast naar de frituur. Meestal naar Jimmy Taveirne van Jimmy’ Fritshop waar ze mijn bestelling van buiten kennen. En natuurlijk ook om onze vrienden en familie een bezoekje te brengen. Tijdens de winterperiode komen we wel af en toe nog af voor enkele dagen. Altijd leuk om nog eens in Vlaanderen te zijn natuurlijk. Kerst en nieuw hebben we nu de laatste drie jaar hier thuis gevierd met familie die even kwam logeren. Dit jaar zoeken we samen met onze kinderen en ouders warmere oorden op en vieren we kerst daar. Oudjaar doen we gewoon hier thuis met ons gezin.”

www.coldebussang.com