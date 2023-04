Rik Verheye komt naar Pittemse Zotte Maandag

Op vrijdagavond 21 april werd de kickoff gegeven van Zotte Maandag, waarbij ook bekend gemaakt werd welke gastvedette deken Bernard Cloet en zijn vrouw Katrien tijdens de Pittemse hoogdag zal vergezellen. Tot grote vreugde van hen beiden zal Rik Verheye naar Pittem afzakken.

Op vrijdagavond 21 april werd iedereen die interesse had in de komende Zotte Maandag op 17 juli uitgenodigd naar zaal De Magneet voor een kickoff-moment. Zo’n 170 mensen, de meesten van groepen die een deelname aan de feeststoet plannen, waren van de partij. Ze werden verwelkomt door burgemeester Denis Fraeyman. Hij deed ook enkele nieuwigheden uit de doeken.

Vzw Ambulante Zelfstandigen

“We hebben eind vorig jaar een oproep gedaan naar vrijwilligers om een nieuwe vzw te bemannen, die de organisatie van de kermis en alles rond Zotte Maandag op zich zou nemen”, vertelde burgemeester Fraeyman. “Bij gebrek aan interesse hebben we de oprichting tijdelijk on hold gezet. We doen echter nog steeds een warme oproep aan mensen die de feesten genegen zijn en er hun schouders willen onder steken.”

“Het programma van de twee kermisweekends is nagenoeg gelijk gebleven aan dat van vorig jaar, maar er zijn wel twee wijzigingen doorgevoerd. Een eerste aanpassing betreft de jaarmarkt, die traditiegetrouw ’s morgens op Zotte Maandag plaatsvindt. Het organiseren van een dergelijke markt is niet zo eenvoudig. Aangezien we binnen de gemeentediensten hier weinig ervaring mee hebben en we binnen de gemeente geen partner gevonden hebben die dit wou overnemen, hebben we besloten een samenwerking aan te gaan met vzw Ambulante Zelfstandigen uit Jabbeke. Zij hebben de nodige know how en zullen de volledige organisatie op zich nemen.”

Herbruikbare bekers

Een tweede wijziging werd ons vanuit de hogere overheid opgelegd. Vanaf 15 juli is het immers verplicht met herbruikbare bekers te werken. We hebben deze maatregel reeds besproken met de horecazaken, die zullen kijken wat er mogelijk is. Door enkele incidenten vorig jaar met glas hebben we vanuit de gemeente dit jaar ook een no-glass zone ingesteld enkel op Zotte Maandag vanaf 14 uur. Tijdens de rest van de kermis en op Zotte Maandag ’s morgens mag er dus met glazen gewerkt worden. Ook dit werd reeds met de horeca besproken.”

“Ook dit jaar zijn we op zoek gegaan naar een gastvedette die het dekenpaar tijdens Zotte Maandag zal vergezellen. Dekenvrouw Katrien zag wel iets in de knappe Louis Talpe, maar ze waren het er alleszins allebei roerend over eens dat het een West-Vlaming moest zijn. En daar zijn we in geslaagd. De voorbije dagen konden de mensen via de Facebookpagina van de gemeente aan de hand van een aantal tips raden om wie het zou gaan. Ik moet zeggen dat heel wat mensen het vrij snel geraden hadden.”

Nonkels

De vleugels, de ooievaar, het stamnummer van Club Brugge, nonkel Bob en het logo van CWS leidden bij heel wat mensen automatisch naar Rik Verheye, alias Jay Vleugels uit ‘Callboys’ en Nonkel Willy uit de successerie ‘Nonkels’. “We zijn zeer blij dat Rik Verheye naar Pittem komt”, vertelt deken Bernard ons enthousiast. “Ik ben er vast van overtuigd dat hij volop zal mee gaan in het feestgedruis en we hebben al één groot voordeel: hij zal zeker West-Vlaams verstaan.” (JG)