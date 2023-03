Rik (60) volgt lessen kantklossen aan de Kunstacademie: “Werkt therapeutisch tegen de pijn”

Rik Verschingel (60) woont in Diksmuide en hij is gehuwd met Lieve Baillieu. Samen hebben ze drie zonen en één dochter. Rik studeerde restauratie van oude meubels en schilderijen, maar werkte nooit in die branche. Hij heeft tal van hobby’s waaronder kantklossen, een niet alledaagse hobby voor een man.

Bij Ysco is hij ingeschreven als onderhoudsmedewerker, maar hij is al een hele tijd ziek. In een korte tijd werd hij tot achtmaal toe geopereerd. Rik heeft een aantal hobby’s waaronder het onderzoeken en maken van een stamboom, hij is vrijwilliger in de parochieraad, geeft catechese, maar zijn grootste hobby is kantklossen. “Het begon toen ik een erfstuk van mijn oma kreeg. Daar zat mooi kantkloswerk bij en ik zou het jammer gevonden hebben mocht dat verloren zijn gegaan. Ik heb een grote interesse in oude ambachten en alles wat daarmee te maken heeft”, begint Rik zijn verhaal. .

Buurvrouw

Rik was toen op zoek naar iets om zijn nachten te vullen wanneer hij niet kon slapen door de pijn. “Mijn overbuur maakt al lang heel mooi kant en ik ging bij haar kijken. Ze zag mijn interesse en zette me op weg door mij wat startersmateriaal te geven. Ze toonde hoe ik eraan moest beginnen en gaf mij enkele oefeningen die ze in haar eerste lessen kantklossen had moeten doen. Dat is intussen al een zestal jaar geleden”, vertelt Rik.

“Een hele nacht pijn lijden duurt een eeuwigheid”

“Toen ik enkele jaren geleden iemand ging bezoeken in het wzc Yzerheem in Diksmuide, was er een toonmoment van de Stedelijke Kunstacademie, nu Kadens in Diksmuide. Daar zaten heel wat mensen te kantklossen en het leek me een goed idee om ook in de groep te stappen. De lessen die in Diksmuide werden gegeven, gingen uit van de Kunstacademie van Poperinge.”

Academie

Na twee jaar stopte de afdeling Diksmuide en sindsdien volg ik lessen in Poperinge. Momenteel zit ik in het tweede jaar hoger. Op de academie moeten we een aantal verplichte opdrachten maken, maar er is ook plaats voor werken naar eigen keuze. Zelf ben ik niet zo gek van het moderne kantklossen, ik ben meer voor het traditionele. Wat ik nog graag zou leren is Lierse kant, dat zijn echte schilderijtaferelen. Je moet dan ook naar Lier om het aan te leren, maar het blijft mijn droom.” Nog twee jaar en Rik studeert af in Poperinge. “Kantklossen is niet enkel een leuke hobby, het levert ook mooie werken op. Wat ik vooral belangrijk vind is dat je je moet concentreren en ergens je volle aandacht aan moet geven.”

Therapie

“Daardoor gaat de tijd sneller, wat vooral therapeutisch werkt tegen de pijn. Een hele nacht pijn lijden duurt namelijk een eeuwigheid. Gemiddeld ben ik een drietal uur per nacht aan het kantklossen. Zo heb ik al tal van werken gemaakt zoals een sjaal, oorbellen, armbandjes, moeder en kind, kaders die in de expo van de Grote Oorlog in Ieper hangen, tafellopers… Nu ben ik gestart aan een groot werk dat uiteindelijk een stola zal worden, maar ik weet nu al dat ik daar veel uren in zal moeten steken”, vertelt Rik.

“Intussen maakte ik al heel wat stukken voor mijn vrouw, voor de kinderen, voor familie, voor vrienden… Eén stuk is zelfs richting Canada vertrokken.” (ACK)