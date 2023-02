Zilver voor Elien Verhulst op Worlds Chefs Competition in Italiaanse Rimini

Op de Worlds Chefs Competition in Rimini (Italië) heeft België zilver veroverd. Ons land werd vertegenwoordigd door Elien Verhulst (24) van restaurant Vlass in Middelkerke. Er waren vier categorieën en Evelien deed mee in de competitie ‘Vegan Chef Challenge’ waar ze tweede werd samen met haar commis Thibo Lucas. Luxemburg won het goud.

In totaal deden achttien Europese landen mee aan de wedstrijd in Rimini, Italië. De deelnemers moesten een voorgerecht en een hoofdgerecht presenteren aan de jury. De Europese winnaars mogen volgend jaar deelnemen in Singapore aan de finale van de Global Chef Challenge 2024. Daar strijden 40 teams in 4 categorieën: de Global Chefs Challenge, de Global Pastry Chefs Challenge, de Global Vegan Chefs Challenge en de Global Young Chefs Challenge, om de beste van de wereld te worden.

Complexe operatie

Tevredenheid, maar toch ook een beetje ontgoocheling bij Elien Verhulst, chef in restaurant Vlass in Middelkerke. “We mochten zelf het gerecht kiezen en kregen 2 uur ½ om tweemaal een voorgerecht en hoofdgerecht voor een jury van zes personen klaar te maken. Als voorgerecht presenteerde ik een bord met roosjes van rode biet, tomasu en watermeloen. Als hoofdgerecht een donut van kikkererwten en aardappelen, allemaal met ei-vervangers gemaakt, een mayonaise van lavas, een kroketje van prei en een balletje mousse van het groen van prei. Dit gepaneerd met sojamelk in plaats van verse eieren. Het moest allemaal vegan zijn en was redelijk complex”, zegt Elien.

Grotere portie

In de categorie ‘European Vegan Chef Challenge’ dongen acht landen mee voor de titel. België werd tweede. “We vinden het heel jammer dat we niet gewonnen hebben. We deden mee in de hoop om naar Singapore te kunnen gaan in 2024. Op de feedback kregen we van de voorzitter, de lady vegan chef, te horen dat ons gerecht sterwaardig was, maar dat een vegan er niet voldoende mee heeft gegeten.”

Het was te weinig, een vegan die geen vis en vlees eet, verwacht een grotere portie. “Dit was mijn eerste ervaring en heb daaruit ook opnieuw geleerd. Voor iemand die graag met vlees, vis en goede boter werkt, was het een hele uitdaging.”

Een deel van de hogere sociale klassen eet vandaag net heel selectief, vegetarisch of veganistisch, zonder gluten of lactose. Het is een nieuwe manier om je sociaal te onderscheiden. Voor een chef een moeilijke opgave.

Mooie ervaring

“Waarom ik voor deze categorie koos? Ik had eigenlijk geen keus. Ik wou meedoen in de categorie Global Chefs Challenge, maar door corona kon de Belgische kandidaat vorige jaren niet deelnemen en kreeg hij nu zijn kans. De patisserie ligt me niet echt en ik val buiten de categorie jonge chef, dus bleef er maar vegan over”, aldus chef Elien.

“Ik vond het een heel mooie ervaring. Ook om eens te zien wat de andere landen op het bord leggen. Ik heb veel bijgeleerd en ben tevreden met mijn zilveren medaille”.

