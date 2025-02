“Zelfs beenhouwer vol lof over ons frietje pulled pork”: Frituur Maaike verhuisde acht jaar geleden van Aarsele naar Hooglede

Dik 25 kilometer en meer dan een half uur rijden. Maar in 2016 beslisten Maaike en Martin om hun frituur een eind verderop verder te zetten, niet langer in Aarsele, maar in Hooglede. En het was een bezoekje aan het kerkhof die daarvan aan de basis lag.

Twee weken geleden waren we met deze ‘frietkotreeks’ te gast bij Frituur Joke in Aarsele, daar bleken Joke en Steven de opvolgers te zijn van Frituur Maaike. En Maaike Denys (52) en Martin Van Parijs (55), die verhuisden in 2017 van Aarsele naar Hooglede en ze namen de naam Frituur Maaike mee. “Mijn ouders zijn Nieuwmarkters”, zegt Maaike. “Ik werkte net als hen in het textiel, we woonden in Roeselare. Mijn man Martin is van Aarsele.”

Martin was zelfstandige in de bouwsector. “We hadden geen ervaring in de horeca, maar in die tijd was er in Aarsele geen frituur en ook niet in de kleine omliggende gemeentes. Een frituur langs de Deinsesteenweg leek ons wel een gat in de markt. Ons oog viel daarbij op Nicole’s Pub. Dat was een café dat wel bekend stond om een afspraakje te maken, een mooi villaatje ook. Maar dat moesten we nog compleet ombouwen. Eens we daar van start gingen, was de trein aan het rollen. Het was ook een echt goede ligging, met enorm veel passage. En die tijd waren er nog minder mogelijkheden voor een snelle hap dan nu het geval is.”

Maar de omvorming van rendez-vous-café tot frituur zorgde soms wel eens voor een hilarisch moment. “Het is nog gebeurd dat een Hollander er binnen stormde en er zich over verbaasde dat dit nu een frituur was.”

Veel zelf verbouwd

In mei 1999 waren ze in Aarsele van start gegaan. “We voelden er ons wel goed, hadden ook wel contact met de lokale handelaars daar. Maar de privéwoning boven de zaak was aan de krappe kant. Het was ook het moment dat onze dochter naar het eerste leerjaar mocht, onze zoon naar het eerste middelbaar. Mijn pa Lucien is afkomstig van Hooglede, dus kwamen we hier wel nog eens langs. We werden ook altijd meer naar het Roeselaarse getrokken, dat zat er nog in. En toen we rond Allerheiligen hier op het kerkhof in Hooglede op bezoek waren, zagen we dat dit pand hier naast café De Dubbele Arend te koop stond. Het was een woning die wel al tien jaar leeg stond, maar die plots van de hand werd gedaan. In een week tijd was het geregeld. We moesten uiteraard nog heel wat verbouwen, daar hebben mijn broers ook veel bij geholpen”, zegt Martin.

“Wie een frituur open houdt, boet veel in op zijn privéleven”

De aanpassing aan Hooglede verliep erg vlot. “Veel mensen zeggen ons dat ze het eigenlijk niet door hebben dat we niet van Hooglede zijn. Maar we kenden hier al heel wat volk en omdat we hier pal in het centrum gelegen zijn, situeert het dorpsleven zich hier ook rond ons. In Aarsele was dat iets anders. Een leuke anekdote is misschien dat onze dochter vond dat er in Hooglede veel meer mensen stierven. We wonen hier pal naast de kerk, haar kamer is aan de straatkant en ze verwonderde zich over al die begrafenissen. Ze dacht dat er in Aarsele minder mensen overleden.”

Het pand op de Marktplaats in Hooglede werd in 2016 gekocht, in september 2017 kon men van start gaan met Frituur Maaike, die dus eigenlijk verhuisde van Aarsele naar Hooglede. “Net als in Aarsele vonden we dat hier een goede locatie, pal in het centrum en in die tijd zaten we hier ook alleen. En ook hier waren we meteen goed vertrokken.”

Gezellig terras

In de zomer kan het grote raam vooraan open. “Dan hebben we hier voor de deur een groot terras, de sfeer is ook erg uitgelaten. Samen met de mensen van op het terras van De Dubbele Arend is het buiten genieten, je ziet dat de mensen graag naar mensen en hun bedrijvigheid kijken.”

Binnen zijn een 30-tal plaatsen, door corona werden er enkele opgeofferd.

“Er is wel wat veranderd natuurlijk. Wij werken in tegenstelling tot heel wat collega’s bijvoorbeeld niet met online bestellingen, alles wordt hier nog ter plaatse besteld en afgehaald. We hebben nu wat zitruimte gecreëerd voor de wachtende klanten. Je kunt hier dus ook ter plaatse consumeren. We zijn wel altijd een frituur gebleven, een koffie of zo serveren we niet. Schoenmaker blijf bij je leest is daar ons devies.”

Martin was even buiten strijd. “Een 14-tal dagen en dan zag ik dat ik een beroep kan doen op een goed team. Er werken hier sinds dag 1 jobstudentjes bij ons, het wordt er niet makkelijker op om ze te vinden. Maar ze stonden mee paraat in de afwezigheid van Martin.”

Samen poetsen

Naast de traditionele frituursnacks kun je in Frituur Maaike ook terecht voor enkele schotels, van vol-au-vent tot witloof in hesp, er zijn de rundsburgers die met liefde bereid worden en veel positieve commentaar komt er op het ‘frietje pulled pork’. “Bovenop de frietjes komt het vlees, daarna nog warme cheddarkaas en twee sausjes. Zelfs een beenhouwer die hier klant is, heeft veel lof over onze pulled pork.”

De frituur is op maandag en dinsdag gesloten, alle andere dagen open ’s middags en ’s avonds. “Behalve op zondagmiddag, sinds onze verhuizing naar Hooglede blijven we die middag gesloten. Ook om wat quality time te hebben met de kinderen en eens naar een familiefeestje te gaan. En als je de zondagmiddag naar een feestje gaat, moet je het zeker niet bont maken. Om 16 uur moet je alweer in de frituur zijn. Een frituur houden is inboeten op je privéleven, zoveel is zeker. Daarom denken we dat Gigi (19) en Lou (13) niet in onze voetsporen zullen stappen. ”

En ook de sluitingsdagen is er heel wat werk. “Van bestellingen doen tot het poetsen. Dat laatste doen we met ons drietjes. Wij twee en Kristof. En dat is de naam van onze stofzuigrobot. Die doet altijd zijn werk zonder te klagen”, lacht Martin.